Прыгун с шестом Матвей Волков выиграл золото 7-го этапа серии «Королева спорта»

12 июня в Твери состоялся седьмой этап международной легкоатлетической серии «Королева спорта». Традиционный фестиваль прыжков прошел в центре города на Театральной площади и стал настоящим праздником для зрителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей сборной в прыжках с шестом Матвей Волков стал победителем турнира. В своей лучшей попытке ему покорилась высота 5 метров и 77 сантиметров. Превзойти результат соотечественника так никто и не смог, в том числе главный конкурент из России Михаил Шмыков. Как итог – золотая награда.