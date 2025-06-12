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Прыгун с шестом Матвей Волков выиграл золото 7-го этапа серии «Королева спорта»

12 июня 2025 19:46
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12 июня в Твери состоялся седьмой этап международной легкоатлетической серии «Королева спорта». Традиционный фестиваль прыжков прошел в центре города на Театральной площади и стал настоящим праздником для зрителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей сборной в прыжках с шестом Матвей Волков стал победителем турнира. В своей лучшей попытке ему покорилась высота 5 метров и 77 сантиметров. Превзойти результат соотечественника так никто и не смог, в том числе главный конкурент из России Михаил Шмыков. Как итог – золотая награда. 

# Легкая атлетика # Матвей Волков

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