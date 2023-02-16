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Лукашенко о России: в жизни не будет, чтобы сильнейшая ядерная держава проиграла эту войну

16 февраля 2023 17:59
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Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски.

Много журналисты спрашивали относительно перспектив Украины. Александр Лукашенко уверен: все закончится миром, как всегда бывало. Вопрос лишь во времени и количестве потерь.

Лукашенко о России: в жизни не будет, чтобы сильнейшая ядерная держава проиграла эту войну-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие говорят: вот, мы добьемся, Россия проиграет, в войне потерпит поражение, она не добьется победы. Знаете, я как погруженный в это человек на это отвечаю просто: ну, чудеса могут случиться, что Россия не победит. Но Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали: в жизни не было и не будет, чтобы ядерная держава, притом в ядерном отношении сильнейшая в мире, проиграла эту войну. Если вы будете продолжать эскалацию, это закончится плохо, мягко говоря.

Лукашенко о России: в жизни не будет, чтобы сильнейшая ядерная держава проиграла эту войну-4

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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