Лукашенко о России: в жизни не будет, чтобы сильнейшая ядерная держава проиграла эту войну

Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски.

Много журналисты спрашивали относительно перспектив Украины. Александр Лукашенко уверен: все закончится миром, как всегда бывало. Вопрос лишь во времени и количестве потерь.