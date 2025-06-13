Водоснабжение половины многоквартирных домов Вильнюса находится в критическом состоянии

По оценкам специалистов, состояние внутренних трубопроводов примерно половины старых многоквартирных домов Вильнюса критическое. Износ инженерных сетей там достиг такого уровня, что игнорировать ситуацию опасно. Об этом свидетельствуют тысячи аварий, которые регистрируются каждый год. Однако средств на решение проблемы с водопроводами нет и пока не предвидится. Так что жителям остается надеяться на чудо, что следующая авария не затронет их дом.