Лукашенко: военные Украины имеют отличную точку зрения от политиков и президента. И Зеленский это знает

Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски. Много журналисты спрашивали относительно перспектив Украины. Александр Лукашенко уверен: все закончится миром, как всегда бывало. Вопрос лишь во времени и количестве потерь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, если уже абсолютно откровенно, моя точка зрения: всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как странно не покажется, этот диалог нужно вести, и я убежден в этом, с военными Украины. Военные Украины имеют, мягко говоря, несколько отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Но, знаете, самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. С Россией можно договориться о невероятном. Точка. Стив [Стив Розенберг, корреспондент BBC – прим. ред.], даже не спрашивай, о каком невероятном. О невероятном, но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительных условий перед тем, как сесть за стол переговоров. Потому что поставил вроде справедливо предварительные условия, типа: уходите с территории, которую вы захватили. Вроде бы справедливо, но в данном случае этого говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться, в третий раз говорю, надо на военных, если политики этого не понимают.