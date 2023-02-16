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Лукашенко: военные Украины имеют отличную точку зрения от политиков и президента. И Зеленский это знает

16 февраля 2023 18:35
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Новости Беларуси. 16 февраля во Дворец Независимости на разговор с белорусским лидером пригласили целый десант иностранной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И даже из тех стран, что в отношении нас ведут агрессивную политику. Демократично – по-белорусски.

Много журналисты спрашивали относительно перспектив Украины. Александр Лукашенко уверен: все закончится миром, как всегда бывало. Вопрос лишь во времени и количестве потерь.

Лукашенко: военные Украины имеют отличную точку зрения от политиков и президента. И Зеленский это знает-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, если уже абсолютно откровенно, моя точка зрения: всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как странно не покажется, этот диалог нужно вести, и я убежден в этом, с военными Украины. Военные Украины имеют, мягко говоря, несколько отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и президента Зеленского. И Владимир Зеленский это прекрасно знает. И грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Но, знаете, самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. С Россией можно договориться о невероятном. Точка.

Стив [Стив Розенберг, корреспондент BBC – прим. ред.], даже не спрашивай, о каком невероятном. О невероятном, но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительных условий перед тем, как сесть за стол переговоров. Потому что поставил вроде справедливо предварительные условия, типа: уходите с территории, которую вы захватили. Вроде бы справедливо, но в данном случае этого говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров. Поэтому ориентироваться, в третий раз говорю, надо на военных, если политики этого не понимают.

Лукашенко: военные Украины имеют отличную точку зрения от политиков и президента. И Зеленский это знает-4

Мой вопрос: почему вы поддерживаете войну и Россию?

Александр Лукашенко:
Нет, я ненавижу войну, вы меня не слышите! Я ненавижу войну, и наши белорусы войну ненавидят. Мы не хотим войны. Мы хотим мирных переговоров. Но вы держите Володю Зеленского за руки, за ноги и не пускаете его за стол переговоров. Это мое убеждение, много фактов было, которые об этом говорят. Значит, вы хотите войны. Слушайте, ну очнитесь вы, Соединенным Штатам Америки, только им нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна, потому что если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают, даже англичане это понимают. Тем более украинцы. Там каждый день гибнут десятки тысяч людей.

Лукашенко: военные Украины имеют отличную точку зрения от политиков и президента. И Зеленский это знает-7

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Стив Розенберг # Владимир Зеленский # Фотофакт

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