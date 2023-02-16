Лукашенко: вопрос «Большого разговора» не снимается, он откладывается. Никакой конспирологии здесь нет

Журналисты президентского пула точно знают: в графике Александра Лукашенко сегодня было запланировано другое мероприятие. Но в течение некоторого времени в нашей стране гостили представители зарубежных СМИ, которые пожелали посмотреть на происходящее в Беларуси своими глазами и получить ответы на некоторые вопросы. Для них в последней диктатуре Европы открыли двери предприятий и даже приграничные территории. Спорим, такой открытостью не смогли бы похвастаться даже наши союзники и другие демократические страны? Но белорусы пошли дальше, и Президент откликнулся на просьбы знакомых и не очень журналистов, выделил время для общения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вижу здесь давних своих знакомых, которые приезжали ко мне, и мы очень основательно некоторое время тому назад беседовали с ними по разным вопросам, на разные темы. Думаю, что в динамике посмотреть на те проблемы, которые их волновали и которые они так настойчиво пытались (некоторые проблемы и темы) мне ввинтить в вину, – это еще одна такая интересная фишка нашей сегодняшней встречи. Встреча эта не запланирована, ни я, ни вы не готовились к ней. Но, может, это и лучше. Будет о чем поговорить. Вопрос «Большого разговора», как мы его называем, не снимается, он откладывается. Никакой конспирологии здесь нет. Откровенно вам скажу: получилась некая накладка. Через несколько недель, может быть, состоится главное мероприятие года – это Послание Президента народу и парламенту.