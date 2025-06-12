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Белорус Сергей Шевченко взял серебро 4-го этапа многодневной велогонки «Золото Ладоги»

12 июня 2025 19:49
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Сергей Шевченко стал серебряным призером четвертого этапа международной многодневной велогонки «Золото Ладоги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 июня спортсмены преодолели 74,5 километра. Представитель клуба «Минск» на протяжении всей дистанции держался в группе лидеров и в итоге финишировал вторым, опередить соотечественника смог только россиянин – Артемий Хомяков. Таким образом, Сергей продолжает возглавлять генеральную классификацию.

13 июня велогонщиков ожидает маршрут протяженностью 104 километра. За 7 этапов участникам предстоит проехать более 800 километров по дорогам Ленинградской области, Карелии и Санкт-Петербурга. Победителей узнаем 15 июня.

# Велоспорт

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