Владимир Киреев: Беларусь неизбежно займёт важное место в евразийском политическом, экономическом и культурном ансамбле
Новости Беларуси. На этой неделе российский олигарх Мазепин выступил на «Первом канале» с попыткой опровержения своего участия в финансировании одновременно русофобских и антибелорусских экстремистских Telegram-каналов. Напомним, что фамилию Роман Протасевич в знаменитом интервью не называл. Что за силы в России готовы уничтожить братский народ и какая их истинная цель? Григорий Азаренок разбирается вместе с экспертами в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ.
Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Владимир, программа посвящена, как мы называем, российской либерде. Вот есть такое определение. Почему она так сильно ненавидит Беларусь и Президента Лукашенко?
«Что является более русским и советским на данным момент, чем Беларусь?»
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Можем обратиться к истории. Диссидентское движение, даже не либеральное, а диссидентское, возникло еще в глубоком Советском Союзе, наверное, в 1960-1970-е годы и было построено на ненависти ко всему советскому. И русскому, и советскому. А что является более русским и советским на данным момент, чем Беларусь? Поэтому наша внутренняя оппозиция ненавидит точно так же и ваше государство, и вашу государственность, потому что оно является воплощением для них всего ненавидимого и нелюбимого.
Григорий Азаренок:
Но ирония судьбы: предки у них у всех почему-то то ли в НКВД служили, то ли в КГБ, то ли в Компартии. Недавно Сванидзе тоже обрушился на Беларусь, но мы знаем, что его отец был советским пропагандистом.
Петр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с дележкой предприятий, с шоковой терапией»
Владимир Киреев:
Ну, история этого вопроса тоже очевидна. Золотая молодежь очень часто предает интересы своих стран. Деды приходят к власти, будучи революционерами, дети пользуются этими возможностями, а внуки вырождаются.
Григорий Азаренок:
Возможно ли участие в западном проекте российского капитала? Происхождения российского.
Владимир Киреев:
Организационно все либеральное – это не только либеральное, но протестное движение. На самом деле, действительно, либерализм – это такая идеология существует. Она популярная у олигархата, непопулярна в обществе. Как выглядит организационно это протестное движение? Оно создано с Запада, создано на территории всего бывшего Советского Союза и постсоветского пространства. В 2010 году в Беларуси, вот здесь, была совершена попытка Майдана и организовывали ее ребята с Украины и из России, в том числе из нашего родного Воронежа.
«Они считают, что Запад – это нормальное общество. Вот это либеральное западное общество нормальное, единственно легитимное»
Григорий Азаренок:
Мы помним, из «Открытой России» здесь были активисты.
Владимир Киреев:
Да. То есть активисты обучались, обучались информационной кампании, организации, работе с обществом, работе с государственными организациями, для того чтобы парализовать работу государства и захватить власть. Так что это единая структура, рассматривать ее по национальным квартирам нет смысла. Она действительно интернациональна.
Григорий Азаренок:
Либеральный интернационал.
Григорий Азаренок: они стали людьми доллара и готовят развал России. Для этого им нужно убрать белорусского лидера
Владимир Киреев:
Управляется она, конечно, откуда-то с Запада. Тоже не из одного источника, конечно. Но в целом это единая сеть. Если говорить про олигархов, к чему мы подводим – это тоже единая сеть, они имеют личные отношения, они отдыхают в одних и тех же местах, проводят время, участвуют в форумах, конференциях, проводят консультации с западными правительствами, поэтому они тоже действуют как единое целое, хотя формально не привязаны к национальным квартирам. Неважно, это Казахстан, Россия или Беларусь. Фактически, они имеют свою внутреннюю юрисдикцию на Западе. Более того, они не только организационно с Западом связаны, они считают, что Запад – это нормальное общество. Вот это либеральное западное общество нормальное, единственно легитимное, а наши национальные квартиры – это некоторое недоразумение, которое исторически должно быть устранено.
Если белорусский Президент говорит, что Беларусь является одним из полюсов Евразии, то для нас это целая новая стратегия взаимоотношений
Григорий Азаренок:
Владимир, недавно наш Президент провозгласил: Беларусь – форпост новой Евразии. Вот такая идеологема, такой геополитический расклад вам симпатичен? И вообще российскому обществу?
Владимир Киреев:
Мы рады сотрудничать с Беларусью в любых форматах. И если белорусский Президент говорит о том, что Беларусь является полюсом, одним из полюсов Евразии, то для нас это целая новая стратегия взаимоотношений, взаимодействия не только на евразийском континенте, но и на территории всей планеты. Потому что Евразия – это тоже такой планетарный полюс, это основной массив экономик мировых, основной массив человеческих культурных ресурсов, и 21 век – это век Евразии. Сейчас бурно поднимаются Китай, Индия и Россия восстанавливается. Я думаю, что Беларусь, как центр интеллектуальной, технической культуры, как страна с самостоятельной культурой мышления, неизбежно займет важное место в этом евразийском политическом, экономическом и культурном ансамбле. Я думаю, что это очень обнадеживающее заявление.