Владимир Киреев: Беларусь неизбежно займёт важное место в евразийском политическом, экономическом и культурном ансамбле

Новости Беларуси. На этой неделе российский олигарх Мазепин выступил на «Первом канале» с попыткой опровержения своего участия в финансировании одновременно русофобских и антибелорусских экстремистских Telegram-каналов. Напомним, что фамилию Роман Протасевич в знаменитом интервью не называл. Что за силы в России готовы уничтожить братский народ и какая их истинная цель? Григорий Азаренок разбирается вместе с экспертами в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Владимир, программа посвящена, как мы называем, российской либерде. Вот есть такое определение. Почему она так сильно ненавидит Беларусь и Президента Лукашенко? «Что является более русским и советским на данным момент, чем Беларусь?»

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Можем обратиться к истории. Диссидентское движение, даже не либеральное, а диссидентское, возникло еще в глубоком Советском Союзе, наверное, в 1960-1970-е годы и было построено на ненависти ко всему советскому. И русскому, и советскому. А что является более русским и советским на данным момент, чем Беларусь? Поэтому наша внутренняя оппозиция ненавидит точно так же и ваше государство, и вашу государственность, потому что оно является воплощением для них всего ненавидимого и нелюбимого. Григорий Азаренок:

Но ирония судьбы: предки у них у всех почему-то то ли в НКВД служили, то ли в КГБ, то ли в Компартии. Недавно Сванидзе тоже обрушился на Беларусь, но мы знаем, что его отец был советским пропагандистом. Петр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с дележкой предприятий, с шоковой терапией»

Владимир Киреев:

Ну, история этого вопроса тоже очевидна. Золотая молодежь очень часто предает интересы своих стран. Деды приходят к власти, будучи революционерами, дети пользуются этими возможностями, а внуки вырождаются. Григорий Азаренок:

Возможно ли участие в западном проекте российского капитала? Происхождения российского. Владимир Киреев:

Организационно все либеральное – это не только либеральное, но протестное движение. На самом деле, действительно, либерализм – это такая идеология существует. Она популярная у олигархата, непопулярна в обществе. Как выглядит организационно это протестное движение? Оно создано с Запада, создано на территории всего бывшего Советского Союза и постсоветского пространства. В 2010 году в Беларуси, вот здесь, была совершена попытка Майдана и организовывали ее ребята с Украины и из России, в том числе из нашего родного Воронежа. «Они считают, что Запад – это нормальное общество. Вот это либеральное западное общество нормальное, единственно легитимное»

Григорий Азаренок:

Мы помним, из «Открытой России» здесь были активисты. Владимир Киреев:

Да. То есть активисты обучались, обучались информационной кампании, организации, работе с обществом, работе с государственными организациями, для того чтобы парализовать работу государства и захватить власть. Так что это единая структура, рассматривать ее по национальным квартирам нет смысла. Она действительно интернациональна. Григорий Азаренок:

Либеральный интернационал. Григорий Азаренок: они стали людьми доллара и готовят развал России. Для этого им нужно убрать белорусского лидера Владимир Киреев:

Управляется она, конечно, откуда-то с Запада. Тоже не из одного источника, конечно. Но в целом это единая сеть. Если говорить про олигархов, к чему мы подводим – это тоже единая сеть, они имеют личные отношения, они отдыхают в одних и тех же местах, проводят время, участвуют в форумах, конференциях, проводят консультации с западными правительствами, поэтому они тоже действуют как единое целое, хотя формально не привязаны к национальным квартирам. Неважно, это Казахстан, Россия или Беларусь. Фактически, они имеют свою внутреннюю юрисдикцию на Западе. Более того, они не только организационно с Западом связаны, они считают, что Запад – это нормальное общество. Вот это либеральное западное общество нормальное, единственно легитимное, а наши национальные квартиры – это некоторое недоразумение, которое исторически должно быть устранено. Если белорусский Президент говорит, что Беларусь является одним из полюсов Евразии, то для нас это целая новая стратегия взаимоотношений