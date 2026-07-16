8 граций представят Беларусь на ЧМ по художественной гимнастике

Восемь граций представят Беларусь на чемпионате мира по художественной гимнастике. Планетарный форум пройдет в Германии с 12 по 16 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В индивидуальных соревнованиях заявлены 100 спортсменок из 72-х стран, среди них наши Алина Горносько и Дарья Веренич. В групповых упражнениях за место на пьедестале поведет борьбу национальная команда в составе Полины Александровой, Софии Борисевич, Валерии Малькович, Анны Шакун, Кирьяны Шевцовой и Таисии Ерчак.

На предыдущем для белорусских гимнасток мировом первенстве, который проходил в Японии 5 лет назад, наши девушки завоевали 7 наград. 5 медалей на счету Алины Горносько, которая одержала победу в упражнении с лентой, став тем самым первой в 21-м веке чемпионкой мира из Беларуси.