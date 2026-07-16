Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов

Это праздник нашей страны, это праздник нашего народа, и мы, как связисты, обеспечиваем самыми современными услугами наше население, наших гостей фестиваля. И я с удовольствием хочу сказать, что мы сегодня специальные партнерские предложения вносим для «Славянского базара», чтобы комфортно провести этот праздник и достойно он выглядел не только на территории Беларуси, но в целом по всему миру. Дома и аплодисменты помогают. А их зритель с одинаковой силой дарит и известным гостям из Москвы, и таким знакомых и родным лицам отечественного музыкального Олимпа. Здесь гости из 52 государств планеты: Эстонии, России. И даже зумеры влюблены в белорусский Витебск.

– Приехали.

– Откуда?

– Из Великих Лук, из Калининграда.

Город преображается, становится намного красивее.

Весело, классно, ярко. Витебская сцена демонстрирует всю палитру культур и является локацией равноправного диалога между странами и народами. Пока одни хотят перекричать и переформатировать весь мир, из Витебска звучит смелый голос разума, сохранить многообразие. «Славянка» – это самая мелодичная политика. Самые высокие ноты вместе брать легче. Две страны – единое культурное пространство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только представьте: за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч артистов. В дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля, это наши традиционные друзья. И друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты и организаторы «Славянского базара». Без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, и украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все с вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. За популяризацию своего, родного, за сохранение исторической и культурологической правды, именно настоящая культура учит любить свое, родное, от песен до Отечества.