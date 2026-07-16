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Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов

16 июля 2026 19:55
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«Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он – как зеркало нашей истории. Истории суверенной Беларуси. Истории мира. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия юбилейного 35-го фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Лукашенко: «Славянский базар» больше, чем культурное событие, он зеркало нашей истории

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Сотни человек отвечают за творческое наполнение. Тысячи за весь праздник. Но именно связисты дают всему миру услышать голос Витебска.

Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов-2

Это праздник нашей страны, это праздник нашего народа, и мы, как связисты, обеспечиваем самыми современными услугами наше население, наших гостей фестиваля. И я с удовольствием хочу сказать, что мы сегодня специальные партнерские предложения вносим для «Славянского базара», чтобы комфортно провести этот праздник и достойно он выглядел не только на территории Беларуси, но в целом по всему миру. 

Дома и аплодисменты помогают. А их зритель с одинаковой силой дарит и известным гостям из Москвы, и таким знакомых и родным лицам отечественного музыкального Олимпа. Здесь гости из 52 государств планеты: Эстонии, России. И даже зумеры влюблены в белорусский Витебск.

Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов-4

Приехали.
Откуда?
Из Великих Лук, из Калининграда.

Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов-6

Город преображается, становится намного красивее. 

Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов-8

Весело, классно, ярко.

Витебская сцена демонстрирует всю палитру культур и является локацией равноправного диалога между странами и народами. Пока одни хотят перекричать и переформатировать весь мир, из Витебска звучит смелый голос разума, сохранить многообразие. «Славянка» – это самая мелодичная политика. Самые высокие ноты вместе брать легче. Две страны – единое культурное пространство.

Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Только представьте: за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч артистов. В дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля, это наши традиционные друзья. И друзья навсегда. Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты и организаторы «Славянского базара». Без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, и украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы «Славянский базар» оставался основой искренней и крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все с вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным.

За популяризацию своего, родного, за сохранение исторической и культурологической правды, именно настоящая культура учит любить свое, родное, от песен до Отечества.

Лукашенко: «Славянский базар» должен остаться основой крепкой дружбы стран и народов-12

Фестиваль проходит под патронатом Президента. Справедливо, что глава государства вручает награды. Обладателями специальной награды Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» стали белорусский композитор Леонид Захлевный и его российский коллега Александр Зацепин.

Подробности смотрите в видео. 

# Александр Лукашенко # Славянский базар в Витебске

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