Лукашенко: за время проведения «Славянского базара» в нем приняли участие представители 85 стран

«Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он – как зеркало нашей истории. Истории суверенной Беларуси. Истории мира. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия юбилейного 35-го фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно под личным патронатом главы государства «Славянский базар» стал визитной карточкой Беларуси и настоящим мультикультурным брендом. Юбилейный марафон превратил город над Двиной в мировую столицу дружбы и творчества.

На открытии международного фестиваля искусств Президент вручил главную награду 24-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Гран-при завоевала наша землячка – Елизавета Цуприк. Лукашенко: «Славянский базар» больше, чем культурное событие, он зеркало нашей истории Кроме того, Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы. Премия присуждена главному дирижеру Национального Президентского оркестра Беларуси Виталию Кульбакову. А также российским авторским коллективам за выставку «Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» и за проект «Кинообразование: совместные образовательные проекты государств – участников СНГ». Композиторы Леонид Захлевный и Александр Зацепин удостоены специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Все подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Нас воедино собрали не только границы, а мировоззренческий взгляд на построение единого государственного пространства. Сберечь целостность территории и сохранить от «взлома» код национальной идентичности – фундаментальная миссия нашего праздничного июльского марафона в государственном календаре. Сначала «Александрия» собрала друзей. Теперь: «Славянский базар в Витебске» давно вышел за рамки славянского братства, а культурная столица Беларуси стала творческой родиной для многих любимых нами артистов.