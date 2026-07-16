Лукашенко: за время проведения «Славянского базара» в нем приняли участие представители 85 стран
«Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он – как зеркало нашей истории. Истории суверенной Беларуси. Истории мира. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия юбилейного 35-го фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно под личным патронатом главы государства «Славянский базар» стал визитной карточкой Беларуси и настоящим мультикультурным брендом. Юбилейный марафон превратил город над Двиной в мировую столицу дружбы и творчества.
На открытии международного фестиваля искусств Президент вручил главную награду 24-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Гран-при завоевала наша землячка – Елизавета Цуприк.
Лукашенко: «Славянский базар» больше, чем культурное событие, он зеркало нашей истории
Кроме того, Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы. Премия присуждена главному дирижеру Национального Президентского оркестра Беларуси Виталию Кульбакову. А также российским авторским коллективам за выставку «Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» и за проект «Кинообразование: совместные образовательные проекты государств – участников СНГ».
Композиторы Леонид Захлевный и Александр Зацепин удостоены специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Все подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
Нас воедино собрали не только границы, а мировоззренческий взгляд на построение единого государственного пространства. Сберечь целостность территории и сохранить от «взлома» код национальной идентичности – фундаментальная миссия нашего праздничного июльского марафона в государственном календаре. Сначала «Александрия» собрала друзей. Теперь: «Славянский базар в Витебске» давно вышел за рамки славянского братства, а культурная столица Беларуси стала творческой родиной для многих любимых нами артистов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград.