«Люди гибли за воссоединение нашей страны». В Минске обновили мемориальную доску Сергею Притыцкому

Новости Беларуси. Новая мемориальная доска в честь нашего знаменитого земляка, организатора комсомольского подполья Западной Беларуси Сергея Притыцкого установлена 12 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая мемориальная доска в честь нашего знаменитого земляка, организатора комсомольского подполья Западной Беларуси Сергея Притыцкого установлена 12 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С такой инициативой выступил Молодежный совет при Национальном собрании Беларуси. Существовавший памятник обветшал, поэтому его решили заменить. Новую доску открыли в преддверии 50-летия со дня смерти Притыцкого.
Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Личность Притыцкого требует еще большего увековечивания, потому что те нападки, которые сегодня происходят на нашу страну, действительно ведь когда-то уже повторялись. Когда-то нашу страну разделили, когда-то нация была разделена. И колоссальным путем белорусов, трудом белорусов – люди действительно гибли за воссоединение нашей страны – сегодня мы говорим о том, что наша нация, наш народ и Республика Беларусь едины.
Молодежный парламент в своей работе уделяет большое внимание сохранению объективной исторической памяти, чтобы передать ее новым поколениям белорусов.