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«Люди гибли за воссоединение нашей страны». В Минске обновили мемориальную доску Сергею Притыцкому

12 июня 2021 14:35
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Новости Беларуси. Новая мемориальная доска в честь нашего знаменитого земляка, организатора комсомольского подполья Западной Беларуси Сергея Притыцкого установлена 12 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди гибли за воссоединение нашей страны». В Минске обновили мемориальную доску Сергею Притыцкому-1

С такой инициативой выступил Молодежный совет при Национальном собрании Беларуси. Существовавший памятник обветшал, поэтому его решили заменить. Новую доску открыли в преддверии 50-летия со дня смерти Притыцкого.

«Люди гибли за воссоединение нашей страны». В Минске обновили мемориальную доску Сергею Притыцкому-4

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Личность Притыцкого требует еще большего увековечивания, потому что те нападки, которые сегодня происходят на нашу страну, действительно ведь когда-то уже повторялись. Когда-то нашу страну разделили, когда-то нация была разделена. И колоссальным путем белорусов, трудом белорусов – люди действительно гибли за воссоединение нашей страны  сегодня мы говорим о том, что наша нация, наш народ и Республика Беларусь едины.

Молодежный парламент в своей работе уделяет большое внимание сохранению объективной исторической памяти, чтобы передать ее новым поколениям белорусов.

# Памятники Минска # общество # Сергей Притыцкий # Егор Макаревич # Фотофакт

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