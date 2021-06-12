«Люди гибли за воссоединение нашей страны». В Минске обновили мемориальную доску Сергею Притыцкому

С такой инициативой выступил Молодежный совет при Национальном собрании Беларуси. Существовавший памятник обветшал, поэтому его решили заменить. Новую доску открыли в преддверии 50-летия со дня смерти Притыцкого.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Личность Притыцкого требует еще большего увековечивания, потому что те нападки, которые сегодня происходят на нашу страну, действительно ведь когда-то уже повторялись. Когда-то нашу страну разделили, когда-то нация была разделена. И колоссальным путем белорусов, трудом белорусов – люди действительно гибли за воссоединение нашей страны – сегодня мы говорим о том, что наша нация, наш народ и Республика Беларусь едины.

Молодежный парламент в своей работе уделяет большое внимание сохранению объективной исторической памяти, чтобы передать ее новым поколениям белорусов.