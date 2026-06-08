Новости по тегу #Дмитрий Мазепин

В Беларуси могут снять продолжение знаменитого многосерийного детектива «Ликвидация».
В условиях, когда западные порты закрыты, а транзит через Прибалтику стал политическим оружием, координация становится не просто выгодной. Белорусско-российский взгляд в одном направлении – залог успешного развития обеих стран.
После продолжительных и обстоятельных переговоров Дмитрий Мазепин поделился подробностями.
Главным итогом переговоров стало предложение Минска расширить инвестиционное сотрудничество, используя белорусские корни бизнесмена.
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