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Новости по тегу #Дмитрий Мазепин

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси
08 июня 2026 07:08

Продолжение детектива «Ликвидация» хотят снять в Беларуси

Клайпеда вне игры? Беларусь уже давно перестроилась – разбираем ситуацию с калием
04 июня 2026 17:21

Клайпеда вне игры? Беларусь уже давно перестроилась – разбираем ситуацию с калием

Сотрудничество в спортивной и калийной сферах: Мазепин поделился подробностями совещания у Лукашенко
03 июня 2026 13:37

Сотрудничество в спортивной и калийной сферах: Мазепин поделился подробностями совещания у Лукашенко

Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным
03 июня 2026 10:33

Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным

Григорий Азарёнок: они стали людьми доллара и готовят развал России. Для этого им нужно убрать белорусского лидера
12 июня 2021 16:59

Григорий Азарёнок: они стали людьми доллара и готовят развал России. Для этого им нужно убрать белорусского лидера

Пётр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с делёжкой предприятий, с шоковой терапией»
12 июня 2021 16:49

Пётр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с делёжкой предприятий, с шоковой терапией»

Владимир Киреев: Беларусь неизбежно займёт важное место в евразийском политическом, экономическом и культурном ансамбле
12 июня 2021 16:48

Владимир Киреев: Беларусь неизбежно займёт важное место в евразийском политическом, экономическом и культурном ансамбле

Андрей Лазуткин: почему всё-таки мы видим Дмитрия Мазепина с грустным лицом на «Первом канале»?
10 июня 2021 17:01

Андрей Лазуткин: почему всё-таки мы видим Дмитрия Мазепина с грустным лицом на «Первом канале»?

Александр Лукашенко «Уралкалию»: Главное, чтобы мы с вами все-таки в этой неразберихе и после нее вышли с наименьшими потерями
18 апреля 2014 17:36

Александр Лукашенко «Уралкалию»: Главное, чтобы мы с вами все-таки в этой неразберихе и после нее вышли с наименьшими потерями