Прямой эфир

Новости по тегу #Владимир Киреев

Ровно 26 лет назад было создано Союзное государство! Чего достигли за четверть века в объединении?
08 декабря 2025 16:57

Ровно 26 лет назад было создано Союзное государство! Чего достигли за четверть века в объединении?

Политолог: Беларусь и Россия существуют в предвоенном мире
26 февраля 2025 17:24

Политолог: Беларусь и Россия существуют в предвоенном мире

Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией
19 ноября 2024 17:00

Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией

Киреев: у стран СНГ есть ноу-хау, которое позволяет серьёзно конкурировать на мировом рынке
10 октября 2024 16:38

Киреев: у стран СНГ есть ноу-хау, которое позволяет серьёзно конкурировать на мировом рынке

Взаимная торговля стран СНГ достигла 60 млрд долларов
10 октября 2024 10:31

Взаимная торговля стран СНГ достигла 60 млрд долларов

Поправку Москвы отклонили в угоду Западу? Как прошёл Саммит будущего в Нью-Йорке?
23 сентября 2024 17:57

Поправку Москвы отклонили в угоду Западу? Как прошёл Саммит будущего в Нью-Йорке?

Шевцов: новая концепция отношений Беларуси и Китая – научно-технологическое сотрудничество
25 августа 2024 17:51

Шевцов: новая концепция отношений Беларуси и Китая – научно-технологическое сотрудничество

«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС
05 июля 2024 17:45

«Крупнейший и важнейший транспортный коридор» – востоковед о роли Беларуси в ШОС

«Будет действовать как единое целое». Мнение эксперта о создании медиахолдинга Союзного государства
30 января 2024 17:39

«Будет действовать как единое целое». Мнение эксперта о создании медиахолдинга Союзного государства

Гигин: на Ближнем Востоке будет расти конфронтация, неизбежно уменьшение влияния США
21 января 2024 19:41

Гигин: на Ближнем Востоке будет расти конфронтация, неизбежно уменьшение влияния США

Гигин: мы сейчас наблюдаем кризис всей стратегии американцев на Ближнем Востоке
21 января 2024 19:04

Гигин: мы сейчас наблюдаем кризис всей стратегии американцев на Ближнем Востоке

Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»
20 января 2024 12:55

Кто сильнее: Иран или Турция? Конфликт на Ближнем Востоке обсудят в «САСС уполномочен заявить»