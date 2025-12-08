Новости по тегу #Владимир Киреев

Реализовано более 90 программ. Товарооборот за десять месяцев 2025-го – около 44 миллиардов.
Договор о гарантиях безопасности в Союзном государстве появился не на пустом месте.
«Для реального применения ядерного оружия, как и просто для того, чтобы сдерживать наших противников, необходима очень гибкая модель его применения», – отметил российский политолог.
Политолог: «Ни у одной страны бывшего Советского Союза не достаточно населения, не достаточно внутреннего рынка, чтобы эффективно реализовать такие высокотехнологичные программы. Только совместными усилиями мы можем реализовать многие технические решения».
Лукашенко выступает за восстановление семьи СНГ в прежнем составе, включая Грузию, Молдову и Украину.
Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит Саммит будущего. Он организован на фоне острейшего геополитического кризиса. В его основе стремление отдельных стран Запада добиться мировой гегемонии. И дальнейшее раскручивание кризисной спирали может привести к глобальной катастрофе.
Глава государства в Астане провел переговоры с Си Цзиньпином. А теперь с визитом в Минск приехал премьер Госсовета КНР. Его уже назвали историческим событием. Хотя взаимодействию Минска и Пекина, лично Александра Лукашенко и Си Цзиньпина можно только позавидовать, что некоторые и делают.
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