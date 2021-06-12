Пётр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с делёжкой предприятий, с шоковой терапией»

Новости Беларуси. На этой неделе российский олигарх Мазепин выступил на «Первом канале» с попыткой опровержения своего участия в финансировании одновременно русофобских и антибелорусских экстремистских Telegram-каналов. Напомним, что фамилию Роман Протасевич в знаменитом интервью не называл. Что за силы в России готовы уничтожить братский народ и какая их истинная цель? Григорий Азаренок разбирается вместе с экспертами в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Протасевич намекнул, все понимают, на Мазепина. Это российский олигарх. Он пришел на «Первый канал», попытался оправдаться, причем внешне, мимически довольно неубедительно. «Сегодня Россия находится в очень любопытном положении»

Петр Петровский, политолог:

На мой взгляд, если Мазепин хочет что-то доказать, он может дать показания. Никто ему не запрещает по этому эпизоду дать белорусским соответствующим органам показания, более того, ответить, что это за Комитет спасения Беларуси он хотел создать в августе. Григорий Азаренок:

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Петр Петровский:

Да, для России, чтобы туда перетянуть. И, кстати, те беглые, которые поехали в Россию, потом еще и России навредили, когда начали участвовать в этих хождениях Навального, провокациях, незаконных массовых мероприятиях. То есть схема одна и та же. Возникает вопрос, зачем в России российским олигархам, тому же самому Мазепину… Григорий Азаренок:

Давайте отметим. Если будет доказано, что он финансировал этот канал, этот канал потом, когда он стал огромным, начал расшатывать Россию, он начал конкретно уже призывать на митинги за Навального. Петр Петровский:

Сегодня Россия находится в очень любопытном положении. Сейчас проходит избирательная кампания в Государственную думу Российской Федерации. В 2024 году будут президентские выборы. Многие в России, условно, их даже некоторые называют либеральной башней Кремля или еще каким-то образом, мечтают о том, что вот, пришел Байден, и мы сможем перезагрузить отношения с Западом, повернуться туда, снять санкции, опять нормально отдыхать на Лазурном берегу и держать деньги где-нибудь в швейцарских банках. Ну, давайте говорить своими именами. Вот эта группа хочет повлиять на выборы в Госдуму, чтобы туда прошло как можно больше либеральных партий, их создают сейчас, уже и созданы. Либерализм ассоциируется с распадом СССР, с дележкой предприятий, с шоковой терапией, с ельцинизмом, с войной в Чечне

Григорий Азаренок:

Барьер у них – даже не 3 % в российском обществе. Петр Петровский:

Вообще надо отметить, что, наверное, либеральной в российском обществе, если называть политическую партию, партия самоубийц будет. Григорий Азаренок:

Это закономерно, потому что люди наелись 1990-х. Петр Петровский:

Да, сколько ни вкладывать туда денег, люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с дележкой предприятий, с шоковой терапией, с ельцинизмом, с войной в Чечне. Григорий Азаренок: они стали людьми доллара и готовят развал России. Для этого им нужно убрать белорусского лидера

Григорий Азаренок:

И в последующем с гражданской войной. Петр Петровский:

И, более того, расстрелом Белого дома и прочее. Но при этом, давайте прямо говорить, что в отличие от Беларуси, в России эти пережитки 1990-х имеются. И даже вот эта Болотная, Поклонная площадь, когда мы помним в 2012-м. Во многом финансировались вот этими любителями либерализма. Потому что те же самые олигархи классово заинтересованы в сохранении этой либеральной системы. И чтобы ее никто не пересмотрел, не было вот этого патриотического поворота. Григорий Азаренок:

Есть такой товарищ – Кац. Он часто повторял одну мысль: свергнем Лукашенко, тогда у нас получится свергнуть Путина. Это взаимосвязанные вещи? «Для них Лукашенко и Беларусь – это демонстрация возможности альтернативного пути»

Петр Петровский:

Конечно, взаимосвязаны. Почему? Потому что многие политологи, не буду называть, какие, в России говорят, что в 2024 году преемником Путина должен быть – цитата – более комплиментарный западным элитам человек. То есть, имеется конкретная задача. Более того, эта же задача стоит и перед Западом. Для коллективного Запада Беларусь – это бельмо. Я разговаривал с многими консерваторами западными, представителями левых движений. Для них Лукашенко и Беларусь – это демонстрация возможности альтернативного пути. Григорий Азаренок:

И успешного.