Женская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку к международным стартам

В учебно-тренировочном сборе, который продлится в Минске по 8 августа, принимают участие 16 девушек, 10 из них воспитанницы клуба «Минск». Все спортсменки играют в разных чемпионатах, среди уже известных волейболисток, таких как Надежда Столяр и Екатерина Сокольчик, появились молодые перспективные игроки. Собрал команду новый главный тренер Владимир Орлов, в его послужном списке 10 разных клубов, а также сборные.

Женская национальная команда Беларуси по волейболу приступила к подготовке к Евролиге-2027. В случае, если наши девушки смогут войти в топ-3, это даст возможность представлять страну в финале чемпионата Европы, а также принесет рейтинговые очки для отбора на планетарный форум, который состоится в следующем году.

Владимир Орлов, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:

Очень интересная сборная, и я могу считать ее своей, потому что я выходец из Советского Союза. У меня никаких проблем с коммуникацией. Это самое главное. Я понимаю менталитет людей, которые живут на бывшем пространстве Советского Союза, которые разговаривают на моем языке, на русском. Так что с удовольствием принял это предложение и думаю, что наша работа будет плодотворной. У меня не было такого обширного представления о белорусской сборной, но я смотрю постоянно российскую лигу, в которой играют очень много девочек из Беларуси. И в Азербайджане, где были девочки.

В 2026 году отечественный волейбол получил право выступать на международной арене, но все квалификации наши сборные пропустили и пока на повестке дня спарринги. Женская команда 8 августа отправится в Азербайджан, где проэкзаменует местную дружину, которая готовится к континентальному первенству.