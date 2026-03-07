Новости по тегу #Джон Байден

Байден рассказал, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем другие смогут узнать.
90 минут словесного поединка. В левом углу ринга республиканец Трамп, бессменный лидер своей партии. В правом – Харрис, представитель демократов, сменившая в гонке Джо Байдена. Претенденты на главное кресло в Белом доме встретились менее чем за два месяца до выборов, назначенных на 5 ноября.
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