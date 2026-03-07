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Новости по тегу #Джон Байден

Байден сообщил, что забыл о Путине больше, чем многие знают
07 марта 2026 09:51

Байден сообщил, что забыл о Путине больше, чем многие знают

В США прошли президентские дебаты – кому отдали предпочтение американцы?
11 сентября 2024 17:47

В США прошли президентские дебаты – кому отдали предпочтение американцы?

Пётр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с делёжкой предприятий, с шоковой терапией»
12 июня 2021 16:49

Пётр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с делёжкой предприятий, с шоковой терапией»

Владимир Киреев: Беларусь неизбежно займёт важное место в евразийском политическом, экономическом и культурном ансамбле
12 июня 2021 16:48

Владимир Киреев: Беларусь неизбежно займёт важное место в евразийском политическом, экономическом и культурном ансамбле