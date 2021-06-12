«Это не тот мальчишка, который недавно ещё ходил в школу». Что говорят родители о своих сыновьях-новобранцах

Новости Беларуси. Пополнение в рядах пограничников. Гродненская пограничная группа приняла более сотни солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравил новобранцев с этим важным событием председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Чтобы служить на границе, призывники прошли строгий отбор. Важна не только хорошая физическая подготовка, но и моральная устойчивость. Роль играет также образование и даже семейное положение.

Сегодня я принес клятву, для меня это был особенный день. Было очень волнительно, но мы справились, все было хорошо.

Конечно, чувства эмоциональные, чувства восхищения. Я очень горда, мне сразу понравился сын, потому что он стал таким мужественным, такой вот. Уже за месяц он полностью изменился. Это не тот мальчишка, который недавно еще ходил в школу.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Ребята хотят служить, у ребят глаза горят. Они рады, что сегодня присяга, рады, что встретятся с родителями. Как одни сказали, «наши родители нас через две недели не узнают».

Именно от профессионализма каждого пограничника напрямую зависит надежность охраны рубежей. После обучения по воинским специальностям военнослужащие приступят к непосредственной охране государственной границы.