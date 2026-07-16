Хоккеисты минского «Динамо» начали подготовку к новому сезону КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» с двусторонними контрактами начали подготовку к новому сезону КХЛ. В тренировочном лагере на данный момент 13 игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Исполнители с односторонними соглашениями присоединятся к кэмпу в начале следующего месяца. У «зубров» будет хорошая возможность проверить свои силы перед стартом розыгрыша. Белорусский представитель в лиге примет участие в Кубке мэра Москвы. 27 августа наши парни сыграют с принципиальным соперником казанским «Ак Барсом».