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Хоккеисты минского «Динамо» начали подготовку к новому сезону КХЛ

16 июля 2026 20:19
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Хоккеисты минского «Динамо» с двусторонними контрактами начали подготовку к новому сезону КХЛ. В тренировочном лагере на данный момент 13 игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исполнители с односторонними соглашениями присоединятся к кэмпу в начале следующего месяца. У «зубров» будет хорошая возможность проверить свои силы перед стартом розыгрыша. Белорусский представитель в лиге примет участие в Кубке мэра Москвы. 27 августа наши парни сыграют с принципиальным соперником казанским «Ак Барсом».

Хоккеисты минского «Динамо» начали подготовку к новому сезону КХЛ-1

Сергей Кузнецов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Хорошее первое впечатление. Хороший лед был. Сразу вышли и катание поделали. Потом отработали пару элементов. В конце чуть поиграли. Было видно, что все готовились к сезону. Все хорошо вышли и подготовлены. В конце поиграли. Так был азарт. Поспорили где-то и потолкались.

Новый сезон КХЛ «зубры» начнут двумя домашними поединками на льду «Минск-Арены». Первый официальный матч минчане проведут 7 сентября против нижегородского «Торпедо». 

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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