Григорий Азарёнок: они стали людьми доллара и готовят развал России. Для этого им нужно убрать белорусского лидера

Новости Беларуси. На этой неделе российский олигарх Мазепин выступил на «Первом канале» с попыткой опровержения своего участия в финансировании одновременно русофобских и антибелорусских экстремистских Telegram-каналов. Напомним, что фамилию Роман Протасевич в знаменитом интервью не называл. Что за силы в России готовы уничтожить братский народ и какая их истинная цель? Григорий Азаренок разбирается вместе с экспертами в эфире программы Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

На Беларусь обрушился не только Запад. Весь либеральный интернационал, все предатели и наймиты ненавидят нас. Народный Президент как кость в горле у антинародной тусовки. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте.

Григорий Азаренок:

Давайте посмотрим личины тех, кто изрыгает оскорбления в адрес нашей страны, нашего народа и нашего лидера. Что такое российская либерда? Ее воплощение – проклятый предатель Александр Невзоров. Когда-то это был великий человек. Он прославлял Рижский ОМОН, героически защищавший Советский Союз. Он поддерживал убиваемый Дом Советов. Он был вместе с российской армией в Чечне. Он был символом борьбы с либерализмом и разрушением родины. В кожаной куртке, на коне. Он восхищался белорусским Президентом, брал у него интервью.

Григорий Азаренок:

Но затем он сошел с ума. Он окунулся в беспросветное богохульство. Как рецепт счастья он советует: не любите родину. Он несколько раз сказал, что я неискренен. А я скажу, что это живой труп, растоптавший собственную жизнь и свой род ради жалких долларов и признания. Посмотрите на него – скрюченный, убогий старик в маске. Он продает билеты на свои выступления. Он, человек, который дерзил высшим должностным лицам, кланяется ничтожеству – Тихановской. Невзоров и сам стал жалким ничтожеством. И однажды в лицо прилетит русский камень. Петр Петровский: «Люди понимают, с чем ассоциируется либерализм. С распадом СССР, с дележкой предприятий, с шоковой терапией»

Григорий Азаренок:

Но как же жалки эти пигмеи, кацы, навальные, собчаки и венедиктовы на фоне нашего Президента. Полоумный либерал с фамилией из трех букв с августа рассказывал байки нашим хомячкам. Он уверял их, что победа близко, что вот-вот режим падет. Дурачки шатались по улицам и получали сутки и штрафы, а Кац получал свой гешефт от просмотров и подписчиков. Так у либералов распределены роли.

Григорий Азаренок:

А кто раздувал в трубочку Тихановскую еще прошлым летом? Мы хорошо помним: телеканал «Дождь» – клоака светлолицых предателей. Они ненавидят не только Беларусь, они саму Россию ненавидят, считают, что лучше было сдать Ленинград, они презирают собственный народ, называют его рабским, но при этом высасывая деньги из государства. Они вещали наглую ложь о десятках убитых на акциях в Минске, они бесконечно давали слово нашим беглым подлецам. Они очень хотят, чтобы не было Президента Лукашенко. Но он будет, а «Дождь» закончится. Григорий Азаренок:

Советский пропагандист Познер, сын советского пропагандиста Сванидзе. Они давно предали и отреклись от собственного прошлого и собственного будущего. Они стали людьми доллара и готовят развал России. Для этого им нужно убрать белорусского лидера.