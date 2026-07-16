Лукашенко: «Славянский базар» больше, чем культурное событие, он зеркало нашей истории
«Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он – как зеркало нашей истории. Истории суверенной Беларуси. Истории мира. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии торжественного открытия юбилейного 35-го фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно под личным патронатом главы государства «Славянский базар» стал визитной карточкой Беларуси и настоящим мультикультурным брендом. Юбилейный марафон превратил город над Двиной в мировую столицу дружбы и творчества.
На открытии международного фестиваля искусств Президент вручил главную награду 24-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Гран-при завоевала наша землячка Елизавета Цуприк. Кроме того, Александр Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2025-2026 годы. Премия присуждена главному дирижеру Национального Президентского оркестра Беларуси Виталию Кульбакову. А также российским авторским коллективам за выставку «Бессмертие подвига. К 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» и за проект «Кинообразование: совместные образовательные проекты государств – участников СНГ». Композиторы Леонид Захлевный и Александр Зацепин удостоены специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Все подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
Фестивалей много, но наш – каждый раз культурное явление, и уже не только на восточнославянском пространстве. А за «базар» отвечает Александр Лукашенко. Здесь он всегда желанный гость.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пообещал, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнце. Всякое здесь было. Мы вынуждены были крышу здесь… Взять под крышу наше творческое мероприятие. Но мы его сохранили. И я счастлив. В моей долгой президентской службе это одна из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство – оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Артистам и творческим работникам хочу сказать: делайте свое дело! Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей.
Волевые решения Первого часто помогали разбирать «завалы» во многих сферах деятельности: от сельскохозяйственной до культурной нивы. Сохранить вайб высокого искусства «Славянке» помог Александр Лукашенко. Наш фестиваль влюбил в Беларусь людей от Ла-Манша до водопада Виктория. Отдых для тела может быть у берега заморского, но для души – на берегу Двины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей, организаторов и творческой команды, артистов и ремесленников, – это целая эпоха. «Славянский базар» всегда был больше, чем культурное событие. Он – как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси. Но истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям.
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