Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур

Ныряем с головой в лето и открываем купальный сезон. Пройтись, как каравелла, по зеленым волнам – просто. Дизайнеры предлагают бикини на любой цвет и вкус. Романтичный горошек, полосатый рейс, этнофлакон и «джунгли зовут». Звериные и тропические принты добавят дерзости и объединят с природой.

Иветта Ткачева, продавец-консультант:

В тренде яркие, насыщенные оттенки: от каких-то ярко-желтых, уходящих в какой-то неон, лазурный оттенок, малиновый, все что душе угодно. Всегда бессмертная классика – это белые, черные оттенки, баклажановые.

Изабелла Кондратович, стилист:

Розовый и зеленый бьют рекорды, также различного рода пастельные тона. Актуальны купальники, которые состоят из топа и трусиков. Мы можем надеть какие-нибудь шортики, использовать верхнюю часть просто как топ, чтобы дойти до пляжа либо потом после пляжа, если хотим куда-то пойти.

Морской хит – рифленая ткань. В лучах солнца объемная фактура особенно хороша. Флирта и легкости добавят воланы. Нарядности и изыска – кружева. Стиль ретро и купальники в духе Шанель сделают из вас настоящую кинодиву. Главное, не забыть, что дело в шляпке и стильных аксессуарах. Хендмейд и соломоплетение актуальны не только в пляжных сумках, но и в козырьках.

Изабелла Кондратович:

Бейсболки различного рода (как мужские, так и женские), можно даже пойти в мужской отдел, приобрести себе. Также панамы – как в повседневной моде, так и в пляжной. Различного рода платки, которые мы надеваем в качестве банданы, тоже выглядит эстетично, интересно, хочется такого человека рассматривать. Шляпы нужно выбирать аккуратно, с умом, потому что сильно большие поля могут «притоптать» человека к земле, а сильно маленькие могут немножко сделать человека полнее.

Чтобы «костюмчик сидел» и летний круиз был на высоте, выбирайте «идеальную пару» по типу фигуры. Скорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства помогут следующие лайфхаки.

Иветта Ткачева:

Для девушек с более объемной грудью мы рекомендуем подбирать что-то более формованное, чтобы была косточка, чтобы купальник поддерживал грудь. Девушкам с более маленькой грудью можно выбирать бюстье, бандо.

Изабелла Кондратович:

Допустим, девушка – представительница фигуры «прямоугольник», и нам нужно нарисовать максимально женственные линии. Чтобы создать объем в верхней части, нижней части, нарисовать визуально бедра, сделать побольше грудь, мы используем купальники с различными воланами, рюшами, потому что они визуально создают объем. То же самое касается фигуры «груша», когда, наоборот, нижняя часть является крупноватой, а верхняя более мелкой. Соответственно, работаем мы с верхней частью, чтобы максимально уравнять с нижней. Если же фигура «яблоко», то здесь главный нюанс – живот, который нам необходимо спрятать. Поэтому трусики на высокой талии – это будет лучший вариант.