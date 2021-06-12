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Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур

12 июня 2021 14:12
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Ныряем с головой в лето и открываем купальный сезон. Пройтись, как каравелла, по зеленым волнам – просто. Дизайнеры предлагают бикини на любой цвет и вкус. Романтичный горошек, полосатый рейс, этнофлакон и «джунгли зовут». Звериные и тропические принты добавят дерзости и объединят с природой.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-1

Иветта Ткачева, продавец-консультант:
В тренде яркие, насыщенные оттенки: от каких-то ярко-желтых, уходящих в какой-то неон, лазурный оттенок, малиновый, все что душе угодно. Всегда бессмертная классика – это белые, черные оттенки, баклажановые.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-4

Изабелла Кондратович, стилист:
Розовый и зеленый бьют рекорды, также различного рода пастельные тона. Актуальны купальники, которые состоят из топа и трусиков. Мы можем надеть какие-нибудь шортики, использовать верхнюю часть просто как топ, чтобы дойти до пляжа либо потом после пляжа, если хотим куда-то пойти.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-7

Морской хит – рифленая ткань. В лучах солнца объемная фактура особенно хороша. Флирта и легкости добавят воланы. Нарядности и изыска – кружева. Стиль ретро и купальники в духе Шанель сделают из вас настоящую кинодиву. Главное, не забыть, что дело в шляпке и стильных аксессуарах. Хендмейд и соломоплетение актуальны не только в пляжных сумках, но и в козырьках.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-10

Изабелла Кондратович:
Бейсболки различного рода (как мужские, так и женские), можно даже пойти в мужской отдел, приобрести себе. Также панамы как в повседневной моде, так и в пляжной. Различного рода платки, которые мы надеваем в качестве банданы, тоже выглядит эстетично, интересно, хочется такого человека рассматривать. Шляпы нужно выбирать аккуратно, с умом, потому что сильно большие поля могут «притоптать» человека к земле, а сильно маленькие могут немножко сделать человека полнее.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-13

Чтобы «костюмчик сидел» и летний круиз был на высоте, выбирайте «идеальную пару» по типу фигуры. Скорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства помогут следующие лайфхаки.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-16

Иветта Ткачева:
Для девушек с более объемной грудью мы рекомендуем подбирать что-то более формованное, чтобы была косточка, чтобы купальник поддерживал грудь. Девушкам с более маленькой грудью можно выбирать бюстье, бандо.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-19

Изабелла Кондратович:
Допустим, девушка представительница фигуры «прямоугольник», и нам нужно нарисовать максимально женственные линии. Чтобы создать объем в верхней части, нижней части, нарисовать визуально бедра, сделать побольше грудь, мы используем купальники с различными воланами, рюшами, потому что они визуально создают объем. То же самое касается фигуры «груша», когда, наоборот, нижняя часть является крупноватой, а верхняя более мелкой. Соответственно, работаем мы с верхней частью, чтобы максимально уравнять с нижней. Если же фигура «яблоко», то здесь главный нюанс живот, который нам необходимо спрятать. Поэтому трусики на высокой талии это будет лучший вариант.

Рифлёная ткань или кружева. Стилист рассказала, как выбрать купальник девушкам с разными типами фигур-22

Вырезы по бокам нарисуют осиную талию. Модельного роста добавят вертикальная полоска, завышенная талия и нюдовые оттенки. И не забудьте прихватить парочку туник и рубашек для прогулок по курорту.

# Одежда # общество # Изабелла Кондратович # Иветта Ткачева # Анастасия Макеева # Фотофакт

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