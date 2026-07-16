Алексей Бага стал главным тренером жодинского «Торпедо»

Теперь официально! Новым главным тренером жодинского «Торпедо» стал Алексей Бага, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Предыдущим местом работы специалиста был российский «Ленинградец», который белорус покинул в мае. Ранее коуч возглавлял борисовский БАТЭ, солигорский «Шахтер», литовский «Жальгирис», казахстанский «Актобе», азербайджанский «Сумгаит», российский «Сокол».

Он является двукратным победителем национального первенства, обладателем Суперкубка и Кубка страны. У руля «жодинцев» Бага дебютирует уже в предстоящую субботу. «Торпедо» проведет матч 1/16 финала Кубка Беларуси против «Лиды».

Вместе с тем стало известно, что бобруйская «Белшина» рассталась с главным тренером – Александром Лисовским. Сообщается, что контракт расторгнут по соглашению сторон. Специалист возглавил дружину в августе 2025 года. Под его руководством коллектив в прошлом сезоне завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Беларуси. Сейчас в высшей лиге команда занимает 14-е место, имея в активе 11 очков.