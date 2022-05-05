Вадим Гигин: Зеленский предал память своего деда

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую». «Этого не понимают наши оппоненты». Что общего у Пасхи и Дня Победы?

Григорий Азаренок, СТВ:

Вадим Францевич, накануне 9 Мая беседуем с вами, в преддверии блестящего праздника нашего, одного из самых главных праздников. Я хочу у вас спросить: Президент, поздравляя верующих с Пасхой, сказал, что у нашего народа два главных праздника – Пасха и День Победы. Можно ли как-то проводить между ними параллели, чтобы не обидно было для верующих людей? 30 миллионов жертв советского народа – это тоже Христова жертва, можно сказать, для борьбы с абсолютным злом.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Да, действительно, это так. День Победы воспринимается как такая светская Пасха. Мы не претендуем, безусловно, на церковный характер. Но так воспринималось это и тогда, в далеком уже 1945 году. Ведь не зря совпадает почти точно хронологически 9 мая и 6 мая. 6 мая по новому стилю – это 23 апреля, по старому – день Святого Георгия Победоносца. И в представлении наших людей, имя, допустим, Георгия Жукова тоже ведь ассоциировалось с Георгием Победоносцем. Если мы посмотрим церковные документы того времени, эта мысль, что Пасха и День Победы духовно очень близки по ощущениям, так и есть. Этого не понимают наши оппоненты, они ведь пытаются провести разницу. Вот день скорби по погибшим, о чем вы сказали, или все-таки день радости и триумфа? Они говорят: как это так, как может быть день радости, когда столько людей погибло? А вот так воспринимали наши предки. Воспринимали как самый большой праздник в своей жизни. Это и заложено в Пасхе Христовой. Ведь Христос принес себя в жертву – Христос воскрес. Так и наше общество: народ принес жертву во имя воскресения. К нам пришел враг, абсолютное зло, дьявол во плоти Гитлера, который хотел нас уничтожить. И мы это зло победили. И только христианское понимание этого пасхального торжества позволяет понять эту природу, двойственную природу, но для нас абсолютно естественную природу Дня Победы. И спасибо вам, и спасибо нашему Президенту, что эту параллель очень тонко уловили. Вспомним знаменитое слово пасхальное: «Смерть, где твое жало?» Так и здесь: это могли бы повторить наши предки в тот день, 9 Мая. И вспомним великое стихотворение Константина Симонова: ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, где деды и наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Вот они, даже коммунисты тогда, которым положено быть атеистами, почувствовали эту силу, действительно религиозную силу этой борьбы и абсолютно религиозную метафизическую силу Дня Победы. Григорий Азаренок:

Церковь, Великая Отечественная война и День Победы – очень большая такая тема. Есть замечательное стихотворение Станислава Куняева, оно в легкой ироничной форме, но с намеком. Он рассказывает про то, как немцы разрешили отслужить молебен. И в конце отслужили молебен, и в город вошли танки комкора Попова. В этом немножко с иронией, но связь улавливает. «Издевательство над здравым смыслом». С чем столкнулся Азаренок в украинских пабликах?

Григорий Азаренок:

Тем не менее, битва со злом продолжается. В интернете сегодня была фотография одного из украинских пабликов, где они описывали очередную дикую историю: один мальчик, одного съели, второй без ноги остался – короче, эти все укрофантазии. Но как изображение они сделали: поставили Олега Кошевого, знаменитого Героя Советского Союза, которого он получил посмертно, совершил подвиг во время Великой Отечественной войны. И мы видим, что огромное количество людей в это поверили, это им зашло, они даже не поняли это издевательство над здравым смыслом. Что это за явление? Вадим Гигин:

Я не видел, честно скажу, надо разобраться в этой истории. Не видел, поскольку проводятся «Уроки памяти». Я был в 38-й гимназии. И там как раз детям рассказывали о церкви. Несмотря на то что церковь до войны преследовалась советской властью, большинство священников почувствовали, что это борьба народная. Это борьба не просто за какую-то идеологию, а за свою родину. И в том же Минске священник, например, был подпольщиком, одним из ключевых связных Минского подполья в тот период. И это особое чувство, когда ты над своими обидами поднимаешься ради спасения родины. Это очень важно. «Просто ищут повод». Что может поставить крест на праздновании 9 Мая в Украине?

Вадим Гигин:

Что касается этого бесовства, которое мы видим сейчас в Украине, которое идет из Украины, это вполне естественно, это вполне закономерно. Что начинается, когда ты отрицаешь святость и убеждения своих предков, когда ты лицемеришь? Душа выгорает. Зеленский кичится – как это стало, вот он еврей, его дед воевал. Так он предал память своего деда. Хорошо, ты обижен на Путина, ты обижен на нынешнюю Россию, ты считаешь, что это твои враги. Не будем спорить, не будем это отрицать, пусть он так считает. А тебя обвиняют в нацизме. Тебя обвиняют в том, что ты уничтожаешь память о Великой Отечественной войне. Так ты же должен доказать, что это не так. А что мы видим? Снос памятников просто тотальный. И этот Зеленский выступает и говорит, что если Россия на этих занятых территориях отметит 9 Мая (вы представляете, какой повод?), то это поставит крест на 9 Мая в Украине. Как это? Это поставит крест на память о твоем дедушке? То, что Путин и те, кто его поддерживают, отметят 9 Мая в Геническе или Бердянске? Это аннулирует День Победы в Украине? Так ведь аннулировали уже до этого. Просто ищут повод. Бесовство это выходит через повод в данном случае. «Он же их не остановил». Почему Шухевич не герой?

Вадим Гигин:

И когда мы говорим об этих украинских прецедентах, потрясающе Александр Розенбаум сказал – та каша в голове, которая у них есть и которая прорывается этими фейками. Смотрите, как потрясающе Розенбаум описал: река Шухевича втекает в Бабий Яр. Это один из самых сильных поэтических образов. А вот у них это возможно, в голове у Зеленского это возможно. Вот его не раздражает, что героем провозглашают Шухевича. Они борются за то, больше или меньше он был виноват в Львовском погроме. А почему он его не остановил? Почему он не достал «Вальтер» или что у него было, будучи замкомандира этого батальона «Нахтигаль»? Не вышел, не выстрелил в воздух и сказал: остановитесь, евреи не виноваты. Даже если НКВД что-то совершило, они не виноваты. Он же их не остановил. Так как они доказывают: участвовал он или не участвовал? Так почему не остановил? А ведь Львовский погром – одно из самых ужасающих преступлений нацизма и бандеровщины. Это один из немногих погромов, который попал на кинопленку, и смотреть это невозможно. Когда бегут женщины голые в этих комбинациях с ужасом на лице, когда этот в вышиванке украинской хватает за голову старика, и у него глаза смирившегося перед смертью человека, который уже обречен. И в честь этих людей, палачей, называют улицы, называют площади. И чему мы удивляемся? Каким еще фейкам мы можем удивляться? «Ими управляют». Как появился миф о «чернопиджачниках»?