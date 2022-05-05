Лукашенко: «Вопрос в том, чтобы сегодня или завтра прекратить войну. Сегодня это возможно. Знаете почему?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос в том, чтобы сегодня или завтра прекратить войну. Сегодня это возможно. Знаете, почему возможно? Потому что эскалация не перешла на новый качественный уровень, что Россия не применила еще более серьезного оружия, а оно у нее есть. Я не о ядерном оружии. Россия обладает огромным арсеналом. Я это лучше вас знаю. И вот нельзя, чтобы этот конфликт перешел на более высокий уровень, потому что никакое НАТО, никакие американцы за тысячи километров никаким старьем и даже современным оружием не помогут Украине.

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