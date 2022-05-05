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Лукашенко: «Вопрос в том, чтобы сегодня или завтра прекратить войну. Сегодня это возможно. Знаете почему?»

05 мая 2022 18:16
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Новости Беларуси. Кто может остановить военные действия в Украине за неделю и почему применение ядерного оружия недопустимо? Об этом Александр Лукашенко рассказал 5 мая в интервью информагентству Associated Press, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Вопрос в том, чтобы сегодня или завтра прекратить войну. Сегодня это возможно. Знаете почему?»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вопрос в том, чтобы сегодня или завтра прекратить войну. Сегодня это возможно. Знаете, почему возможно? Потому что эскалация не перешла на новый качественный уровень, что Россия не применила еще более серьезного оружия, а оно у нее есть. Я не о ядерном оружии. Россия обладает огромным арсеналом. Я это лучше вас знаю. И вот нельзя, чтобы этот конфликт перешел на более высокий уровень, потому что никакое НАТО, никакие американцы за тысячи километров никаким старьем и даже современным оружием не помогут Украине.

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