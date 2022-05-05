«Измордовали в буквальном смысле». Щёкин об отстранении белорусских паралимпийцев

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».
Николай Щекин, философ:
Как только, если вдруг Польша попытается присоединить к себе эти западные части, в свою территорию включить, это будет первым шагом к распаду Польши как таковой, ее государственности. Они этого не могут понять.
Григорий Азаренок, СТВ:
Можно наивный вопрос: а Хельсинкские соглашения вообще кто-то помнит, они кому-то интересны?
Николай Щекин:
Нет, абсолютно не помнят. Забудьте про международное право, Григорий Юрьевич. Наших спортсменов сейчас не выпускают, никуда не включают, вычеркивают везде. Посмотрите на паралимпийцев, что с ними сделали? Измордовали в буквальном смысле. Только мужество наших паралимпийцев, выдержка, терпение, поддержка главы государства вселила в них надежду – они здесь сейчас занимаются. А это как? Это что, не мародерство нравственное, которое произошло? Это хуже фашизма. Наши паралимпийцы готовились годами к этому, поехать в ту же Японию. Вы посмотрите, что творится.
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