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Новости по тегу #Иисус Христос

У православных верующих наступила Страстная пятница
10 апреля 2026 09:13

У православных верующих наступила Страстная пятница

Крещение Господне – в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение
19 января 2025 11:27

Крещение Господне – в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе прошло богослужение

Православные верующие празднуют Крещение Господне
19 января 2025 09:19

Православные верующие празднуют Крещение Господне

Время милосердия, веры и надежд – православные верующие в ожидании Рождества Христова
03 января 2025 14:09

Время милосердия, веры и надежд – православные верующие в ожидании Рождества Христова

Древний механический вертеп запустили к Рождеству в Гродно
25 декабря 2024 13:39

Древний механический вертеп запустили к Рождеству в Гродно

В Вифлееме прошла традиционная рождественская месса
25 декабря 2024 07:37

В Вифлееме прошла традиционная рождественская месса

Азарёнок: «Первый мятеж поднял Сатана против Господа. Он – первый змагар и отец их всех»
26 февраля 2023 17:24

Азарёнок: «Первый мятеж поднял Сатана против Господа. Он – первый змагар и отец их всех»

«Помогает не сама по себе». Вот что о святой воде рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска
19 января 2023 09:12

«Помогает не сама по себе». Вот что о святой воде рассказал клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска

19 января – День спасателя в Беларуси. Вот чем ещё известна эта дата
19 января 2023 07:05

19 января – День спасателя в Беларуси. Вот чем ещё известна эта дата

Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери
19 января 2023 06:47

Православные отмечают Крещение. Митрополит Вениамин возглавит службу в минском храме иконы Божией Матери

18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Чем ещё известен этот день?
18 января 2023 06:44

18 января православные верующие празднуют Крещенский Сочельник. Чем ещё известен этот день?

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло
13 января 2023 14:16

Тяжело ли ставить батлеечные спектакли? Зрители поменялись ролями с актёрами, и вот что вышло