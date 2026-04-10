Новости по тегу #Иисус Христос

Страстная пятница – время глубокого духовного осмысления, скорби и подготовки к главному христианскому празднику: через два дня наступит Пасха, день Воскресения Христова.
С раннего утра верующие отправились в храмы. Местом притяжения православных жителей столицы стал Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Праздник начался еще накануне: в храмах прошли литургии и водоосвящение. Считается, что благодаря ритуалу вода приобретает целебные свойства.
Празднование Рождества продлится до 19 января – в этот день православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
Ежегодно в преддверии Рождества механизм запускают, вдыхая жизнь в персонажей библейской истории: Мария и Иосиф, пастухи, волхвы и даже овечки исполняют свои роли в религиозном спектакле.
Правда, праздничные службы в 2024 году, пожалуй, единственное напоминание о Рождестве. Из-за событий в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, в Вифлееме отменены некогда обязательные атрибуты торжества.
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