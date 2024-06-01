«Азарёнок. Напрямую» назван лучшим телевизионным проектом, представленным в интернете

Послевкусие ХV Национального телевизионного конкурса «Телевершина». 31 мая в Минске состоялась церемония вручения наград. За заветными статуэтками на сцену поднялись те, для кого телевидение – больше, чем просто работа. На олимпе победителей четыре позиции заняли проекты нашего телеканала. Есть в копилке СТВ и один уникальный приз. Специальную награду от Белорусского союза женщин получило реалити-шоу «Есть девчонка одна», которое выходит на телеканале «РТР-Беларусь». Проект полюбился зрителям и получил продолжение. Сейчас наши коллеги активно работают над созданием второго сезона. Обещаем, будет еще интереснее.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мы не могли как Белорусский союз женщин, как правление Белорусского союза женщин оставить без особого внимания один очень важный проект, который, на мой взгляд, раскрыл истинную красоту белорусской женщины. Потому что для белорусской женщины, для ее красоты самое важное не параметры, а самое важное – внутренняя сущность. Наша доброта, теплота, безумно красивые горящие глаза наших женщин. И этот проект – «Есть девчонка одна», который сделал телеканал СТВ. Телеканал СТВ взял 5 наград на «Телевершине»! Яркие моменты главного национального конкурса среди СМИ. На медийный олимп поднялась и команда ток-шоу «По существу». Сегодня это единственный проект подобного формата, который зрители видят в прямом эфире. Каждый понедельник ведущие Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с приглашенными экспертами обсуждают самые актуальные общественно-политические темы. Творческая группа проекта шла к своей телевершине не один год.

Алена Сырова, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение» – ведущая ток-шоу «По существу», победитель в номинации «Ток-шоу» ХV Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Отдельное спасибо всем гостям, которые не боятся приходить и говорить по существу. И большое спасибо нашему руководителю Александру Александровичу Осенко, потому что благодаря вам, Александр Александрович, ток-шоу задышало с новой силой. И, судя по этой статуэтке, на сегодняшний день мы лучшие. Осенко на «Телевершине»: когда люди болеют идеей, тогда и достигается результат – это главное. Подробности. Телевершину покорили и такие наши проекты, как «Лица Победы», «Путевка.BY» и «Азаренок. Напрямую». Последний взял номинацию «Лучший проект, представленный в сети Интернет». Политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок ежедневно на связи с экспертами онлайн, говорит о самом важном и актуальном, от общественных до политических вопросов.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Можете себе представить: сидит какой-нибудь змагар, бчбшник, наркотики употребляет, экстремистские ресурсы читает, потом бац, случайно в 23 часа включил СТВ, а там мы с Гайдукевичем, с Гигиным, с Лазуткиным говорим, что им надо делать. Они мгновенно берут билет на 8 утра на Польшу. Но ГУБОПиК приходит в 7 утра, а мы покажем это вечером. На олимп «Телевершины» поднялась и программа «Путевка.BY». Путешествия по самым красивым уголкам Беларуси, захватывающие виды и погружение в историю. В материале наших корреспондентов только самое интересное. Проект «Путевка.BY» стал лучшей научно-популярной и образовательной программой.