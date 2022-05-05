«Мы входим в десятку лучших». Центральному ботаническому саду исполнилось 90 лет

Новости Беларуси. Сирень, розы, рододендроны, уникальная оранжерея цитрусовых – одним словом, буйство красок, цветов и улыбок. Такой восторг у минчан и гостей города неизменно вызывает ботанический сад. Совсем недавно зеленый оазис в городских джунглях отметил солидный юбилей – 90 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Сегодня это самый крупный в стране центр по сохранению биоразнообразия живых растений. Он был признан ботаническим памятником природы республиканского значения и историко-культурной ценностью. Но ботанический сад – это не только гектары редких и удивительных растений, а еще и многочисленные лаборатории, в которых ведется серьезная научная работа.

Владимир Решетников, заведующий отделом биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, доктор биологических наук, профессор, академик:

Мы собрались на совещание руководителей подразделений нашего отдела биохимии и биотехнологий растений. Это крупный отдел, потому что у нас есть подразделения, наш отдел представляет собой научную школу. Научная школа – это такое содружество, где идет эстафета поколений от самого старшего к среднему и младшему. Короткая утренняя планерка окончена, а это значит – самое время приступить к непосредственным обязанностям.

Ольга Чижик, заведующая лабораторией клеточной биотехнологии Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:

Мы здесь составляем генетические и биохимические паспорта растений. Мы сейчас начали очень интересный проект – это изучение белков-аллергенов. В частности, мы посмотрели аллергенность яблонь белорусской селекции сортов и сравнили их с иностранными сортами, импортными. Мы начали заниматься вирусологией довольно плотно, определяем вирусную нагрузку наших биологических коллекций. Звучит сложно, но, как выяснилось, многое из этого имеет непосредственное отношение не только к нашей повседневной жизни, но и здоровью младшего поколения.

Ольга Чижик:

Сейчас наука аллергология тоже на пике популярности, поэтому, я считаю, что мы можем внести огромный вклад. Также мы потом даем практические рекомендации аллергологам, для применения в детском питании мы проверяем продукты. Это все – наша работа.

– И как белорусские яблоки?

– Абсолютно честно. Завершился проект – гораздо меньше аллергенная нагрузка. Проводить исследования помогают уникальные приборы, многим из которых нет аналогов в Беларуси.

Андрей Юхимук, научный сотрудник отдела биохимии и биотехнологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Этот прибор называется ротатор, он предназначен для автоматизации одного из этапов выделения ДНК. В частности, для отделения ДНК от белков. В данный момент здесь выделяется ДНК из растительного материала редкого, охраняемого вида – папоротника чистоуста величавого. И вправду – наука выигрывает, когда ее крылья раскованы фантазией. Одно из интересных направлений отдела биохимии и биотехнологии растений – изучение видового разнообразия флоры нашей страны.

Андрей Юхимук:

Следующим этапом работы с ДНК является постановка полимеразной цепной реакции, это мы проводим в нашем стерильном боксе. В данный момент мы будем проводить электрофоретическое разделение продуктов амплификации сортов голубики, которые мы проверяем на сортосоответствие.

После выделения ДНК и верификации ценный материал отправляют на хранение. Андрей Юхимук:

Это ультраморозильник, здесь хранятся ДНК-препараты редких, охраняемых видов растений. И здесь хранится коллекция ДНК растительных коллекций Центрального ботанического сада.

Владимир Решетников:

Я являюсь председателем Научного совета ботанических садов стран СНГ. В нашем подчинении где-то 1 150 ботанических садов постсоветского пространства. Наш ботсад очень авторитетный, значимый и достиг больших результатов. Даже потому, что наш ботсад является центральным в этом научном совете. Наш сад отличается прежде всего своей территорией, которая расположена в центре Минска. Во-вторых, у нас большое биоразнообразие. Это показатель класса ботсада. Мы входим в десятку лучших садов Евразийского континента. И третье, что особенно сейчас важно, – все наши исследования имеют направленность на практическое использование. Создаем свои сорта, новые экспозиции. Вы видели вертикальное озеленение, которого ни у кого нет. Оно есть у нас. К 90-летию нашего сада у нас есть чем гордиться, есть что показать и есть большой потенциал двигаться вперед.