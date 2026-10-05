Авторская рубрика «Вопросы от блондинок».
«На политическом уровне мы никогда не подводили своих самых близких и стратегических друзей. На ментальном – мы код русской цивилизации защищаем и сохраняем лучше, чем кто бы то ни был».
«Рабочая неделя Александра Лукашенко включала встречу с премьер-министром Республики Казахстан».
А вот, кстати, в Кембриджах и Оксфордах марксизм и ленинизм штудируют постранично, с карандашиками и экзамены сдают. А разве ж не актуально ныне?
Авторская рубрика Андрея Муковозчика «Вопросы от блондинок».
«Когда президент США заявил, что планирует заключить сделку по закупке калийных удобрений у Беларуси, в мире политики развернулись дискуссии».
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Как Европа стала полем боя, на котором сошлись сильные миры сего, – расскажем в «Занимательной политологии».
«И дело не в многовекторности. А в желании сохранить мир у нас».
«На неделе Александр Лукашенко встречался со спецпосланником США Джоном Коулом. Справедливо отметить, что данная встреча имела не только экономическое значение, но также и политическое».
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
В какой точке независимость и единство сходятся и как их не потерять – ко Дню народного единства расскажем в «Занимательной политологии».
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