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Новости по тегу #Авторская журналистика на СТВ

В Елисейском дворце не понимают, в какую сторону французам жить дальше – Муковозчик
05 октября 2026 17:20

В Елисейском дворце не понимают, в какую сторону французам жить дальше – Муковозчик

Пустовой: Лукашенко делает нашу геополитику, гарантируя безопасность и благополучие Беларуси
03 октября 2026 17:41

Пустовой: Лукашенко делает нашу геополитику, гарантируя безопасность и благополучие Беларуси

Как развиваются отношения Беларуси и Казахстана? Мнение Алены Дзиодзиной
02 октября 2026 08:39

Как развиваются отношения Беларуси и Казахстана? Мнение Алены Дзиодзиной

«Читаешь Ильича – и вся заграничная оппозиция перед тобой». Азаренок о трудах Ленина
30 сентября 2026 17:45

«Читаешь Ильича – и вся заграничная оппозиция перед тобой». Азаренок о трудах Ленина

Муковозчик: реклама и отношение к ней есть борьба снаряда и брони
28 сентября 2026 18:41

Муковозчик: реклама и отношение к ней есть борьба снаряда и брони

В Литве отказались предоставлять пути для экспорта белорусского калия – Дзиодзина рассказала о причинах
25 сентября 2026 11:55

В Литве отказались предоставлять пути для экспорта белорусского калия – Дзиодзина рассказала о причинах

Азаренок: Польшу ничему ее история не учит!
23 сентября 2026 18:16

Азаренок: Польшу ничему ее история не учит!

Европа останется крайней. Почему в Брюсселе боятся затяжной борьбы США и Китая?
22 сентября 2026 17:31

Европа останется крайней. Почему в Брюсселе боятся затяжной борьбы США и Китая?

Пустовой: именно в Беларуси граница диспута между ШОС и G7
19 сентября 2026 17:27

Пустовой: именно в Беларуси граница диспута между ШОС и G7

Дзиодзина: визит Коула в Беларусь показал, что приходит время пересмотреть санкции и возвращаться к сделкам
18 сентября 2026 12:31

Дзиодзина: визит Коула в Беларусь показал, что приходит время пересмотреть санкции и возвращаться к сделкам

«Польская экспансия на Восток». Как стирали идентичность белорусов
17 сентября 2026 17:33

«Польская экспансия на Восток». Как стирали идентичность белорусов

17 сентября – правда о воссоединении. И как Западная Беларусь спасла Москву в 1941 году? Лазуткин
15 сентября 2026 18:55

17 сентября – правда о воссоединении. И как Западная Беларусь спасла Москву в 1941 году? Лазуткин