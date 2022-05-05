Прямой эфир

«Какая-то дичь». Азарёнок рассказал о неблагодарных украинцах в Швейцарии

05 мая 2022 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».  

Григорий Азаренок, СТВ:
Недавно смотрел сюжет, и там какая-то дичь. Я расскажу коротко. Какие-то укры из западной Украины переехали в Швейцарию. Там им местное благотворительное сообщество или что-то еще хотело поздравить с Пасхой. Приготовили еду, приехали, начинают накрывать стол. И тут, извините, такая вот тетка-хабалка говорит: «А дзе наши подарки?» Им говорят: подождите, мол, мы сейчас накроем стол, дальше подарим. И она их к чертовой матери послала и сказала, что не надо нам ничего, раз вы так. Люди в шоке. Они об этом рассказывали, что несколько дней плакали.

«Какая-то дичь». Азарёнок рассказал о неблагодарных украинцах в Швейцарии-1

Николай Щекин, философ:
А на дорогих машинах когда приезжают?

Григорий Азаренок:
Да. Они не встречали такой черной подлой неблагодарности. Мы видим тех людей, которые приезжают к нам, которым мы помогаем.

Николай Щекин:
Они нищие, по большому счету бедные.

Григорий Азаренок:
Это очень добрые, бедные, несчастные люди. А туда какое-то хамло едет.

Николай Щекин:
Так оно и есть.  Это те самые, которые наворовали в Украине, которые наживались на нацизме, наживались на русофобии. Они туда и выехали.

Читайте также:

Щекин: «Стойте теперь не только к Президенту в очередь, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью»

«Измордовали в буквальном смысле». Щекин об отстранении белорусских паралимпийцев

Щекин: Лукашенко оказался на порядок выше, чем многие лидеры ядерных держав

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Николай Щекин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Щёкин: «Стойте теперь не только к Президенту в очереди, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью»
05 мая 2022 16:13

Щёкин: «Стойте теперь не только к Президенту в очереди, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью»

Азарёнок: Варфоломей вписался в антиправославный, антиславянский хор всего Запада
05 мая 2022 16:03

Азарёнок: Варфоломей вписался в антиправославный, антиславянский хор всего Запада

«Измордовали в буквальном смысле». Щёкин об отстранении белорусских паралимпийцев
05 мая 2022 15:53

«Измордовали в буквальном смысле». Щёкин об отстранении белорусских паралимпийцев