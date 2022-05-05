«Какая-то дичь». Азарёнок рассказал о неблагодарных украинцах в Швейцарии

Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».

Григорий Азаренок, СТВ:

Недавно смотрел сюжет, и там какая-то дичь. Я расскажу коротко. Какие-то укры из западной Украины переехали в Швейцарию. Там им местное благотворительное сообщество или что-то еще хотело поздравить с Пасхой. Приготовили еду, приехали, начинают накрывать стол. И тут, извините, такая вот тетка-хабалка говорит: «А дзе наши подарки?» Им говорят: подождите, мол, мы сейчас накроем стол, дальше подарим. И она их к чертовой матери послала и сказала, что не надо нам ничего, раз вы так. Люди в шоке. Они об этом рассказывали, что несколько дней плакали.