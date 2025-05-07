Новости по тегу #Георгий Жуков

Именно он принимал легендарный первый Парад Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Возле бюста легендарному полководцу собрались дипломаты, представители исполнительного комитета СНГ, руководство и трудовые коллективы Московского района Минска, школьники и студенты.
В самом крупномасштабном сражении в мировой истории с обеих сторон участвовали около 3,5 миллионов человек.
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 13:59
07 октября 2026 13:55
07 октября 2026 13:48
07 октября 2026 13:46
07 октября 2026 13:44
07 октября 2026 13:19