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Новости по тегу #Георгий Жуков

В Минске почтили память маршала СССР Георгия Жукова накануне Дня Победы
07 мая 2025 13:47

В Минске почтили память маршала СССР Георгия Жукова накануне Дня Победы

Самое крупномасштабное сражение в истории – как была одержана Победа в Великой Отечественной войне
02 мая 2025 18:02

Самое крупномасштабное сражение в истории – как была одержана Победа в Великой Отечественной войне

«Важная роль и задача каждого». Посмотрите, как поздравляют одиноких людей участники акции «От всей души»
07 января 2023 19:55

«Важная роль и задача каждого». Посмотрите, как поздравляют одиноких людей участники акции «От всей души»

210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года
24 июня 2022 08:57

210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года

«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме
14 мая 2022 18:54

«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме

Азарёнок: Лукашенко первый на постсоветском пространстве стал праздновать 9 Мая так, как заслужили предки
08 мая 2022 16:31

Азарёнок: Лукашенко первый на постсоветском пространстве стал праздновать 9 Мая так, как заслужили предки

Азарёнок: в 90-е они уничтожили красную державу, осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе
07 мая 2022 16:01

Азарёнок: в 90-е они уничтожили красную державу, осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе

Вадим Гигин: Зеленский предал память своего деда
05 мая 2022 18:41

Вадим Гигин: Зеленский предал память своего деда

«iPhone, Twitter, Instagram – это всё то, что сейчас является гордостью любого подростка». Кто навязал такие ценности?
02 мая 2022 17:51

«iPhone, Twitter, Instagram – это всё то, что сейчас является гордостью любого подростка». Кто навязал такие ценности?

Леонид Касинский: «Не украинцы не празднуют 9 Мая, а не празднует правительство Украины»
02 мая 2022 16:26

Леонид Касинский: «Не украинцы не празднуют 9 Мая, а не празднует правительство Украины»

Лазуткин: «Одно дело – воевать на фронте, другое дело – на камеру вандалить кувалдой памятник Жукову»
23 апреля 2022 15:36

Лазуткин: «Одно дело – воевать на фронте, другое дело – на камеру вандалить кувалдой памятник Жукову»

Политолог: Европу, как баранью ногу чесноком, напичкали американским ядерным оружием
17 апреля 2022 16:31

Политолог: Европу, как баранью ногу чесноком, напичкали американским ядерным оружием