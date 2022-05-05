Эта белоруска лично восстанавливала ботанический сад после войны. Женщина поделилась воспоминаниями

Новости Беларуси. Сирень, розы, рододендроны, уникальная оранжерея цитрусовых – одним словом, буйство красок, цветов и улыбок. Такой восторг у минчан и гостей города неизменно вызывает ботанический сад. Совсем недавно зеленый оазис в городских джунглях отметил солидный юбилей – 90 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Беларуси, оказывается, произрастает в дикой природе несколько десятков видов орхидей. Они выглядят несколько иначе, чем южные, но вызывают не меньший интерес у исследователей. Об этом и не только могут здесь узнать студенты биофака и ученики Национального детского технопарка. Но вряд ли им кто-то расскажет, кто создавал самые первые коллекции орхидей в нашей стране.

Нелли Гетко, главный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси, доктор биологических наук:

Первые коллекции орхидей у нас появились где-то в 1959 году. Оранжерея была построена в 1956-м, а в 1959-м уже была коллекция орхидей. 34 вида, которые привезли сотрудники из Москвы. Кандидат биологических наук Лагун Лидия Павловна привезла оттуда журналы, рисунки, коллекцию орхидей. «Мы входим в десятку лучших». Центральному ботаническому саду исполнилось 90 лет – подробности далее.

Нелли Владимировна – настоящая легенда ботанического сада, человек, который своими руками возвращал к жизни столичный оазис в послевоенные годы. Нелли Гетко:

Мне всегда хочется вспомнить то начало, когда я впервые пришла в ботанический сад в качестве аспирантки и познакомилась с оранжереей, которая была построена после землянок, маленьких тепличек, которые мы в шутку называли Абиссиния, потому что часть растений получали из Абиссинии.