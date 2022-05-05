Щёкин: «Стойте теперь не только к Президенту в очереди, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью»

Николай Щекин, философ:

А это что? Какие международные договоры? Как хорошо, что сейчас Беларусь вроде заключила все международные договоры, но живет по своим принципам, по своим правилам, никуда не лезет. Кто уже вспоминает эти международные договоры? Поэтому забудьте. Говорят, жалко украинцев. Может быть жалко, а может быть не жалко. Знаете, они заслужили то, что сейчас есть. К великому сожалению, это надо тоже признать.

А что касается поляков, в свое время, я скажу, Александр Григорьевич Лукашенко смог им по мордам отхлестать политически, социально, а сейчас и санкционно. Ответочка пошла. И особенно прибалтам. Они почувствовали: стойте теперь не только к Президенту в очереди, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью. Приглашаем. Только так, в очередь, туда.

Читайте также:

«Какая-то дичь». Азаренок рассказал о неблагодарных украинцах в Швейцарии

«Измордовали в буквальном смысле». Щекин об отстранении белорусских паралимпийцев

Щекин: Лукашенко оказался на порядок выше, чем многие лидеры ядерных держав