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Щёкин: «Стойте теперь не только к Президенту в очереди, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью»

05 мая 2022 16:13
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Об интервью Лукашенко Associated Press, об открытии памятника митрополиту Филарету и о грядущем Дне Победы. Горячее обсуждение вместе с экспертами Николаем Щекиным и Вадимом Гигиным на стриме «Азаренок. Напрямую».  

Щёкин: «Стойте теперь не только к Президенту в очереди, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью»-1

Николай Щекин, философ:
А это что? Какие международные договоры? Как хорошо, что сейчас Беларусь вроде заключила все международные договоры, но живет по своим принципам, по своим правилам, никуда не лезет. Кто уже вспоминает эти международные договоры? Поэтому забудьте. Говорят, жалко украинцев. Может быть жалко, а может быть не жалко. Знаете, они заслужили то, что сейчас есть. К великому сожалению, это надо тоже признать.

А что касается поляков, в свое время, я скажу, Александр Григорьевич Лукашенко смог им по мордам отхлестать политически, социально, а сейчас и санкционно. Ответочка пошла. И особенно прибалтам. Они почувствовали: стойте теперь не только к Президенту в очереди, чтобы взять интервью, а стойте в очереди за солью. Приглашаем. Только так, в очередь, туда.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Николай Щекин # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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