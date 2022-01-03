«Третий посетитель был мужчина, он заказал 16 маек». Кто и с какой целью покупает мерч с цитатами Президента?

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Алена Сырова, СТВ:

Очевидно, что в белорусском обществе назрел запрос на большее участие людей в политической жизни. Это и события 2020 года, которые показали и разбудили белорусов, которые привыкли, что «все хорошо, будем свою позицию тихонечко при себе держать». А в этом году, пожалуйста, уже и мерч с цитатами Президента появился. Заявлять о себе стало модно что ли. Татьяна Алексеевна, вы приложили руку к созданию мерча с цитатами главы государства. Вы в первый день стояли сами за прилавком, вы видели те потоки людей, которые приходили. Чем они были мотивированы?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Во-первых, для нас было почетно и волнительно открывать магазин с мерчем Первого, с его фразами. Но то, что придет в день открытия такое количество посетителей, не ожидал никто. Что удивительно было даже для меня, люди приходили подготовленные. Люди брали десятки, знали, зачем шли. Причем они перебирали фразы с цитатами Александра Григорьевича. Кому-то нравилась одна фраза, кому-то нравилась другая. Наши продавцы как-то растерялись от такого количества людей, мне пришлось взять ситуацию в свои руки, встать за кассу и вообще понять, в каком мы режиме будем обслуживать такое количество посетителей и заказов. Я помню, буквально первые час-два каждого посетителя. Третий посетитель был мужчина, он заказал 16 маек с одной надписью – «Раздевайся и работай». Пока я упаковывала, спрашиваю: «А куда вы берете?» Он говорит: «Я бригадир, строитель, у меня есть бригада, я мастер. Я беру своей бригаде эти майки на Новый год. Я хочу, чтобы мы все ходили с этой фразой». Читайте также: «Чуть ли не во вторую смену у нас докраиваются размеры и надписи». Каков спрос на одежду с цитатами Лукашенко? «Факты на стол» и «Раздевайся и работай». Показываем эксклюзивные футболки и худи из магазина от Первого Олег Новицкий побывал на открытии магазина «Первый». Какую цитату Президента космонавт выбрал для себя? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мне показалось, что открытие магазина (и постоянный спрос) – это неофициальный экзамен для референдума. Человек, который приходит и покупает себе такую майку… Я везде в Facebook видел такую майку. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Знаете, что это значит? Я вам скажу как политик, пройдет время, пройдет 5-15 лет, неважно сколько, я сейчас сроки не называю. Президент рано или поздно уйдет, а люди будут выходить на митинги с его портретами. Запомните мои слова. Просто человек вошел в историю Беларуси, как бы это кому не нравилось. Критиковать можно что угодно, но в историю вошел. И митинги будут. И понимание у многих будет, когда он уйдет. Татьяна Лугина:

Первый день эмоционально насколько было сложно. Было очень много людей, с каждым хотелось поговорить. Насколько мы подпитались энергией людей, которые приходили в торговый зал. Люди передавали, думая, что мы общаемся с главой государства и можем ему передать слова поддержки, признательности. Кто-то приходил, чуть ли не обнимал нас: «Передайте Александру Григорьевичу, пусть он будет». Хоть мы отработали целый день и вышли буквально в пол-одиннадцатого вечера с рабочего места, но эмоции нас переполняли из-за того, что люди действительно приходили искренне. Потому что много было «кто-то нагнал». 16-20-летние подростки приходили в одиночку. Мне тоже было очень интересно с ними пообщаться. Какой посыл парень или девушка 18-летняя имела, что она пришла одна, заказала байку или джемпер с какой-то надписью, купила и с ней уходит (или он)? Понятно, что люди шли добровольно, осознанно, показав этим шагом, что «я хочу иметь такую вещь с этой надписью или с этим посылом».