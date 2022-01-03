«Третий посетитель был мужчина, он заказал 16 маек». Кто и с какой целью покупает мерч с цитатами Президента?

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.
Алена Сырова, СТВ:
Очевидно, что в белорусском обществе назрел запрос на большее участие людей в политической жизни. Это и события 2020 года, которые показали и разбудили белорусов, которые привыкли, что «все хорошо, будем свою позицию тихонечко при себе держать». А в этом году, пожалуйста, уже и мерч с цитатами Президента появился. Заявлять о себе стало модно что ли.
Татьяна Алексеевна, вы приложили руку к созданию мерча с цитатами главы государства. Вы в первый день стояли сами за прилавком, вы видели те потоки людей, которые приходили. Чем они были мотивированы?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Во-первых, для нас было почетно и волнительно открывать магазин с мерчем Первого, с его фразами. Но то, что придет в день открытия такое количество посетителей, не ожидал никто. Что удивительно было даже для меня, люди приходили подготовленные. Люди брали десятки, знали, зачем шли. Причем они перебирали фразы с цитатами Александра Григорьевича. Кому-то нравилась одна фраза, кому-то нравилась другая. Наши продавцы как-то растерялись от такого количества людей, мне пришлось взять ситуацию в свои руки, встать за кассу и вообще понять, в каком мы режиме будем обслуживать такое количество посетителей и заказов. Я помню, буквально первые час-два каждого посетителя. Третий посетитель был мужчина, он заказал 16 маек с одной надписью – «Раздевайся и работай». Пока я упаковывала, спрашиваю: «А куда вы берете?» Он говорит: «Я бригадир, строитель, у меня есть бригада, я мастер. Я беру своей бригаде эти майки на Новый год. Я хочу, чтобы мы все ходили с этой фразой».
Читайте также:
«Чуть ли не во вторую смену у нас докраиваются размеры и надписи». Каков спрос на одежду с цитатами Лукашенко?
«Факты на стол» и «Раздевайся и работай». Показываем эксклюзивные футболки и худи из магазина от Первого
Олег Новицкий побывал на открытии магазина «Первый». Какую цитату Президента космонавт выбрал для себя?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мне показалось, что открытие магазина (и постоянный спрос) – это неофициальный экзамен для референдума. Человек, который приходит и покупает себе такую майку… Я везде в Facebook видел такую майку.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Знаете, что это значит? Я вам скажу как политик, пройдет время, пройдет 5-15 лет, неважно сколько, я сейчас сроки не называю. Президент рано или поздно уйдет, а люди будут выходить на митинги с его портретами. Запомните мои слова. Просто человек вошел в историю Беларуси, как бы это кому не нравилось. Критиковать можно что угодно, но в историю вошел. И митинги будут. И понимание у многих будет, когда он уйдет.
Татьяна Лугина:
Первый день эмоционально насколько было сложно. Было очень много людей, с каждым хотелось поговорить. Насколько мы подпитались энергией людей, которые приходили в торговый зал. Люди передавали, думая, что мы общаемся с главой государства и можем ему передать слова поддержки, признательности. Кто-то приходил, чуть ли не обнимал нас: «Передайте Александру Григорьевичу, пусть он будет». Хоть мы отработали целый день и вышли буквально в пол-одиннадцатого вечера с рабочего места, но эмоции нас переполняли из-за того, что люди действительно приходили искренне. Потому что много было «кто-то нагнал». 16-20-летние подростки приходили в одиночку. Мне тоже было очень интересно с ними пообщаться. Какой посыл парень или девушка 18-летняя имела, что она пришла одна, заказала байку или джемпер с какой-то надписью, купила и с ней уходит (или он)? Понятно, что люди шли добровольно, осознанно, показав этим шагом, что «я хочу иметь такую вещь с этой надписью или с этим посылом».
Олег Гайдукевич:
Начали передачу сегодня с того, что один из итогов года – это наша программа, где мы снимаемся. А знаете, что произошло? Нас критикуют наши радикальные оппозиционеры, что у нас какие-то репрессии. То, что мы привлекли к ответственности в рамках Уголовного кодекса тех, кто его нарушил, это очень правильно. Но проблема у них не в том. Мы впервые (за это год, два) начали о политике говорить в стране, и поэтому их не стало. Вот их сейчас трогай, не трогай – их нет. Мы о политике не говорили, и это была наша ошибка. Посмотрите, как мы изменили страну за два года. Мы за два года сделали то, что должны были сделать раньше. Люди стали видеть, сколько нас. Этого раньше никто не видел. У нас политика была табу. Мы всегда считали: ай, не надо ею заниматься, есть Президент, пусть занимается политикой, а мы будем обсуждать все что угодно, но не политику. Наконец-то мы это поняли. Я надеюсь, что мы никогда больше эту тему не опустим. Потому что если мы не будем заниматься политикой, не будем растить свое политическое поле, политические партии, общественные организации патриотические, будут делать это за нас всегда. А мы будем сидеть и смотреть потом, как они монополизируют и информационное пространство, и нашу молодежь. Слава богу, мы это поняли.
Читайте также:
За счет чего растет белорусская экономика? Эксперты рассуждают об успехах 2021 года
Олег Гайдукевич: «Политики не хотят, чтобы коронавирус ушел. Им очень понравился этот инструмент»
Сколько людей провакцинировано в Беларуси и какая задача более важная? Рассказала Елена Кроткова