Сколько людей провакцинировано в Беларуси и какая задача более важная? Рассказала Елена Кроткова

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.
Алена Сырова, СТВ:
К сожалению, в 2021 году планете не удалось победить пандемию COVID-19. Как думаете, в нынешнем году получится?
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Вы знаете, как сказал глава государства, еще ни один прогноз по поводу коронавируса, к сожалению, не сбылся. Поэтому очень сложно давать прогнозы. Конечно же, мы загадывали желание под елочкой – все медики загадали, чтобы этот год стал последним, когда мы живем с коронавирусом. Хотя сказать на 100 %, наверное, никто не сможет.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Смотрите, уже «омикрон». Говорят, он не такой заразный и не так даже влияет на легкие. В конце года было заявлено, что есть вакцинация детей. В принципе, мы сделали какие-то шаги. Вообще, прогресс в медицине сделал шаги, чтобы его победить?
Елена Кроткова:
Еженедельно заседают в Министерстве здравоохранения эксперты наши национальные, которые являются и консультантами, которые штудируют всю современную литературу. Ежедневно информация меняется, ее становится все больше и больше. Понятно, что накапливаются знания и о вирусе, о лечении вируса и о профилактике вируса. Поэтому очень важно своевременно реагировать и использовать данный материал.
Кирилл Казаков:
Таким прорывом стала вакцинация. Довольны вообще темпами вакцинации?
Елена Кроткова:
Да. Особенно последний месяц, последние недели ушедшего 2021 года темпы были достаточно высоки. И сегодня я могу с уверенностью заявить, что уже 52 % населения нашей страны получили первый компонент. Это достаточно хороший показатель. Причем вакцинация не останавливается, вакцинация продолжается. Мы поставили задачу – до 60 % провакцинировать первым компонентом. Но более важная задача в настоящий момент – это ревакцинация. Получить третий компонент – те, кто закончил полностью вакцинацию. Конечно же, вакцинация детей. Вы вспомнили об «омикроне». Согласно данным, именно дети, молодые люди – это тот контингент, который будет подвержен «омикрону». И он уже у нас есть.