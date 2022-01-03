Сколько людей провакцинировано в Беларуси и какая задача более важная? Рассказала Елена Кроткова

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Алена Сырова, СТВ:

К сожалению, в 2021 году планете не удалось победить пандемию COVID-19. Как думаете, в нынешнем году получится?

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Вы знаете, как сказал глава государства, еще ни один прогноз по поводу коронавируса, к сожалению, не сбылся. Поэтому очень сложно давать прогнозы. Конечно же, мы загадывали желание под елочкой – все медики загадали, чтобы этот год стал последним, когда мы живем с коронавирусом. Хотя сказать на 100 %, наверное, никто не сможет. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Смотрите, уже «омикрон». Говорят, он не такой заразный и не так даже влияет на легкие. В конце года было заявлено, что есть вакцинация детей. В принципе, мы сделали какие-то шаги. Вообще, прогресс в медицине сделал шаги, чтобы его победить? Елена Кроткова:

Еженедельно заседают в Министерстве здравоохранения эксперты наши национальные, которые являются и консультантами, которые штудируют всю современную литературу. Ежедневно информация меняется, ее становится все больше и больше. Понятно, что накапливаются знания и о вирусе, о лечении вируса и о профилактике вируса. Поэтому очень важно своевременно реагировать и использовать данный материал.