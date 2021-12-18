«Факты на стол» и «Раздевайся и работай». Показываем эксклюзивные футболки и худи из магазина от Первого
Новости Беларуси. Небывалый ажиотаж вызвало открытие в Минске магазина с футболками от Первого. Теперь цитаты Александра Лукашенко можно примерить на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередь из желающих выстроилась такая, что за прилавок встала председатель концерна «Беллегпром».
Среди первых покупателей – наш корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Мы находимся в торговом центре «Замок». Наконец-то свершилось. Тот самый первый магазин с мерчем от Первого. Его витрина уже стала своеобразной фотозоной. На фоне фотографируются счастливые обладатели мерча с цитатами главы государства, которые уже давно ушли в народ. Магазин открылся в 12 часов. Мы приехали сюда чуть-чуть позже, потому что я подумала, что, наверное, будет меньше народа, меньше ажиотаж. Но очередь меньше не становится. Кажется, становится еще больше. Но это неудивительно. Сейчас в ассортименте худи, футболки.
Все по довольно демократичным ценам. Худи «Факты на стол» стоит 45 рублей, «Президентами не становятся, президентами рождаются!» – кому что по душе, можно выбрать. В очереди мы встретили представителей различных министерств и ведомств, обычные белорусы приезжали, стояли в очереди по полтора часа. Энтузиазма меньше не становится, надежды никто не теряет, все хотят получить заветный мерч. Кстати, первой сотни покупателей полагался подарок – шоколад «Президент».
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Алена Сырова:
Здесь еще много тех, кто пока не получил заветный мерч. Но, думаю, времени много, и, как нам только что пообещали, его хватит на всех. Кстати, совсем скоро появится новая, эксклюзивная предновогодняя коллекция с новыми цитатами, возможно, новым дизайном. Так что следите за обновлениями и приходите, покупайте. Я думаю, тоже обзаведусь такой футболочкой.
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