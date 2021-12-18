«Факты на стол» и «Раздевайся и работай». Показываем эксклюзивные футболки и худи из магазина от Первого

Новости Беларуси. Небывалый ажиотаж вызвало открытие в Минске магазина с футболками от Первого. Теперь цитаты Александра Лукашенко можно примерить на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередь из желающих выстроилась такая, что за прилавок встала председатель концерна «Беллегпром». Среди первых покупателей – наш корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Мы находимся в торговом центре «Замок». Наконец-то свершилось. Тот самый первый магазин с мерчем от Первого. Его витрина уже стала своеобразной фотозоной. На фоне фотографируются счастливые обладатели мерча с цитатами главы государства, которые уже давно ушли в народ. Магазин открылся в 12 часов. Мы приехали сюда чуть-чуть позже, потому что я подумала, что, наверное, будет меньше народа, меньше ажиотаж. Но очередь меньше не становится. Кажется, становится еще больше. Но это неудивительно. Сейчас в ассортименте худи, футболки.

Все по довольно демократичным ценам. Худи «Факты на стол» стоит 45 рублей, «Президентами не становятся, президентами рождаются!» – кому что по душе, можно выбрать. В очереди мы встретили представителей различных министерств и ведомств, обычные белорусы приезжали, стояли в очереди по полтора часа. Энтузиазма меньше не становится, надежды никто не теряет, все хотят получить заветный мерч. Кстати, первой сотни покупателей полагался подарок – шоколад «Президент». Олег Новицкий побывал на открытии магазина «Первый». Какую цитату Президента космонавт выбрал для себя? Читайте здесь.