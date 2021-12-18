Олег Новицкий побывал на открытии магазина «Первый». Какую цитату Президента космонавт выбрал для себя?

Новости Беларуси. Небывалый ажиотаж вызвало открытие в Минске магазина с футболками от Первого. Теперь цитаты Александра Лукашенко можно примерить на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередь из желающих выстроилась такая, что за прилавок встала председатель концерна «Беллегпром». Среди первых покупателей – наш корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Что скажете? Как вам?

Юлия Новицкая, жена Олега Новицкого:

Естественно, открытие нового магазина женщина должна посетить. Это обязательно. Мне очень понравилось. Я приятно удивлена. Это очень здорово, что такой ажиотаж, так много народа, молодежи. Это говорит о том, что правильно открыли. Мне кажется, что мало одного магазина, надо будет больше открывать, чтобы не было таких очередей. Алена Сырова:

Это только начало. Олег Викторович, что себе присмотрели?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Маечки тут присмотрели с цитатой главы государства «Президентами не становятся, президентами рождаются!» Это легендарная фраза, которая показывает, что личности в истории – это же все-таки люди. Алена Сырова:

А какая ваша любимая цитата, принадлежащая главе государства?