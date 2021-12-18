Олег Новицкий побывал на открытии магазина «Первый». Какую цитату Президента космонавт выбрал для себя?
Новости Беларуси. Небывалый ажиотаж вызвало открытие в Минске магазина с футболками от Первого. Теперь цитаты Александра Лукашенко можно примерить на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередь из желающих выстроилась такая, что за прилавок встала председатель концерна «Беллегпром».
Среди первых покупателей – наш корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Что скажете? Как вам?
Юлия Новицкая, жена Олега Новицкого:
Естественно, открытие нового магазина женщина должна посетить. Это обязательно. Мне очень понравилось. Я приятно удивлена. Это очень здорово, что такой ажиотаж, так много народа, молодежи. Это говорит о том, что правильно открыли. Мне кажется, что мало одного магазина, надо будет больше открывать, чтобы не было таких очередей.
Алена Сырова:
Это только начало. Олег Викторович, что себе присмотрели?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Маечки тут присмотрели с цитатой главы государства «Президентами не становятся, президентами рождаются!» Это легендарная фраза, которая показывает, что личности в истории – это же все-таки люди.
Алена Сырова:
А какая ваша любимая цитата, принадлежащая главе государства?
Олег Новицкий, космонавт:
Мне очень понравилась «Раздевайся и работай». Нечего бездельничать, сетовать на судьбу, нужно просто поднять голову, найти себе работу, не нравится – поменять. Нужно трудиться, и все будет хорошо.
Алена Сырова:
Может, это вы уже так готовитесь к следующему полету?
Олег Новицкий:
Если бы нам такие футболки поставляли на станцию, думаю, было бы всем интересно.
Алена Сырова:
Наверное, еще один сувенир для своих друзей из России возьмете?
Олег Новицкий:
Конечно. Я думаю, им понравится. Завтра зайдем, выберем что-то для своих друзей, коллег.
Алена Сырова:
Юля, а вам какая цитата больше понравилась?
Юлия Новицкая:
Мне тоже эта цитата очень понравилась. Я думаю, надо будет себе такие маечки взять и подружкам своим, чтобы тоже работали все хорошо.
«Факты на стол» и «Раздевайся и работай». Показываем эксклюзивные футболки и худи из магазина от Первого – подробности здесь.