Прямой эфир

Евгений Краснов – лучший игрок 16 тура чемпионата Беларуси по футболу

04 августа 2025 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евгений Краснов стал лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Витебска» помог своему клубу одержать уверенную победу над борисовским БАТЭ. В этом матче он отметился дублем, а также результативной передачей и превзошел свой же рекордный показатель полезности прошлого сезона. Во многом благодаря уверенным действиям форварда команда праздновала викторию – 5:1. И записала в свой актив важные три балла. Возглавляет же турнирную таблицу текущего розыгрыша – «МЛ Витебск».

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ
04 августа 2025 20:04

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ

На ледовых аренах Беларуси проходят первые матчи четвертьфинальной стадии Кубка Цыплакова
04 августа 2025 18:07

На ледовых аренах Беларуси проходят первые матчи четвертьфинальной стадии Кубка Цыплакова

Арина Соболенко сыграет на турнире в Цинциннати
04 августа 2025 18:04

Арина Соболенко сыграет на турнире в Цинциннати