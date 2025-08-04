Евгений Краснов – лучший игрок 16 тура чемпионата Беларуси по футболу

Евгений Краснов стал лучшим игроком 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Витебска» помог своему клубу одержать уверенную победу над борисовским БАТЭ. В этом матче он отметился дублем, а также результативной передачей и превзошел свой же рекордный показатель полезности прошлого сезона. Во многом благодаря уверенным действиям форварда команда праздновала викторию – 5:1. И записала в свой актив важные три балла. Возглавляет же турнирную таблицу текущего розыгрыша – «МЛ Витебск».