Олег Гайдукевич: «Политики не хотят, чтобы коронавирус ушёл. Им очень понравился этот инструмент»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Конечно же, надо сказать спасибо врачам, которые спасают жизни. И, кстати, белорусские врачи чудеса творили. И показали всему миру, как надо работать. Но политики не хотят, чтобы коронавирус ушел. Им очень понравился этот инструмент. Они превратили ковид в политику. И, кстати, заслуга нашего Президента в том, что он отказался от этого. Его все заставляли превратить коронавирус в политику. Что же они творят, посмотрите.

Олег Гайдукевич:

Почему люди не верят? Посмотрите на митинги в Европе, посмотрите на то, как людей стали делить как скот на тех, кто привит, кто не привит. А премьер-министр Литвы договорился уже до того, что того, кто не привился, надо лишать возможности даже получать первую медицинскую помощь. Это так доверие они хотят у людей обрести? Второй момент. Посмотрите. Темпы вакцинации. Мы не пошли путем принуждения, и при этом у нас нормальные темпы вакцинации. Ничем не хуже тех стран, где заставляют. Третий момент. Почему недоверие? Почему до сих пор «Спутник» не признали? Что, вакцина плохая? Нет, политика. Люди это что, не понимают? Они это понимают, что вакцину не пускают из-за политики. Еще один момент. Я не верю, что пандемия закончится. Не потому что мы не победим коронавирус, а потому что политики получили в руки прекрасный инструмент. Как удобно. Посадил людей на замок – выпустил, и он уже счастлив. Ввел локдаун – снял локдаун. Опять ввел, опять снял. Это прекрасно, это же прекрасная возможность. Что, фармацевтические компании сейчас откажутся от продажи масок и на всех их надевать в самолетах через год, через два? Не откажутся. Это уже вошло в мир. И не уйдет так просто. Будет одна пандемия, потом вместо коронавируса еще какая-нибудь пандемия, третья, четвертая. И я бы хотел тут разграничить. Врачи – герои, а политики делают все, чтобы людям – не наши политики, не белорусские. Во многих странах тоже пошли по нашему пути. И третий момент, последний. Нас уже не критикуют, они пошли нашим путем. В Европе под красивыми словами делают все то же самое потихонечку, что делали мы год и два назад. Но признать уже не хотят. Уже и послабления пошли, уже и локдауны потихонечку внутри страны стали снимать. Видят, что люди не верят. Видят, что видят, к чему в экономике приводит. Посчитали и идут нашим путем. Потихонечку повторяют за нами.