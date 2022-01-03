Гайдукевич: когда мы сейчас выходим на референдум в феврале, мы забиваем последний гвоздь в крышку гроба революции

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Самая, наверное, главная тема в нашей политической жизни – это итог очень долгих встреч на диалоговых площадках, итог работы Конституционной комиссии, это тот документ, который сейчас представлен на референдум, который мы еще можем обсуждать, вносить свои изменения, чтобы можно было в итоге представить его на референдум, который будет в феврале этого года. Как мне кажется, это самое главное политическое достижение прошлого года.

Кирилл Казаков: Олег Сергеевич, для вас Конституция или наработки по Конституции как депутата, который представляет этот документ уже для народа, для своего избирателя, он важен действительно, и вы готовы брать на себя ответственность как один из 110 депутатов парламента?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Самое важное, наверное, отметить и подчеркнуть, что проект изменений и дополнений в Конституцию – это не работа Конституционной комиссии. Это работа всего белорусского народа. Диалоговые площадки проходили не год назад, не два года назад, а еще с 2016 года, когда глава государства заявил о том, что ситуация меняется, меняются отношения внутри белорусского общества. Естественно, требуется необходимость их закрепления. Через новые изменения и дополнения. Сейчас мы должны четко обозначить, что новый проект изменений и дополнений – это не работа какой-то группы людей. Это работа всего белорусского народа. А участвовало в диалоговых площадках более 44 тысяч человек. Все предложения были адаптированы, обобщены Конституционной комиссией. И сейчас, уже после того, как были доработаны и предложены эти изменения, идет новый этап диалога. Общенациональный диалог. И важно каждому из нас, из граждан Республики Беларусь, участвовать в этом диалоге, изучать проект изменений и дополнений в Конституцию. Естественно, предлагать свои изменения.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Он не просто важен, это, наверное, фундамент нашей страны. Это возможность каждого человека сейчас заглянуть в будущее Беларуси не на год и не на два, а на 10, 20, 30, я не побоюсь даже – 50 лет. Это доказательство того, что мы… Когда мы сейчас выходим на референдум в феврале, мы забиваем последний гвоздь в крышку гроба революции какой-то. Но не на этот год и на прошлый, а на ближайшие годы. Тех, кто планировал дестабилизировать ситуацию в стране – это самый лучший ответ. И еще. Мировая политика не придумала ничего, кроме революции и эволюции. Нет ничего другого. Беларусь выбрала эволюционный путь развития страны. Это самое лучшее.

Мы не стали разрушать, мы не стали уничтожать свою страну, как нам предлагали, как очень хотели. И еще один момент, очень важный. Эта Конституция написана не для Запада, не для какой-то европейской стороны. Там нет ни одного пункта, который бы мы написали в угоду кому-то. Это писал белорусский народ для себя, для белорусов, для белорусского государства. Поэтому это крайне важно. И еще один момент. Ведь Конституция не ограничится делом. Ведь если люди одобрят Конституцию после национального обсуждения, что нас ждет дальше? Огромный пласт законопроектов, которые будут направлены на развитие политической системы страны. И еще один момент. Мы показали всей Беларуси, всему миру, что мы слышим своих людей. Мы слышали людей с запросом на перемены – вот они, перемены. Мы слышали запрос на демократизацию? Вот демократизация. Но своя, белорусская.

Не банановая демократизация, демократия, которую нам толкали на протяжении двух лет. Это значит, страна под внешним управлением, все политические силы финансируются извне или олигархами и решают, делят страну. Этого не будет. Мы идем своим путем. Но при этом страна будет развиваться. И еще один момент, последний по Конституции. По этой Конституции, по которой мы жили, которая спасла страну в 1995 году. А если бы ее не приняли, Верховный Совет победил – страны бы уже не было, было бы хуже, чем в Украине. Но она очень опасна сейчас, на ближайшие 10-20 лет. Я объясню людям простым языком. Завтра избирается новый Президент, и он обещает перед выборами, что двуязычие остается, с Россией союз остается, здравоохранение бесплатное остается, образование остается. Но по этой Конституции он нас обманет через полгода и переломает страну. Ни парламент, ни Совет Республики – никто не сможет помешать.

Мы сейчас сделаем Конституцию, при которой это будет невозможно. Ни при каких выборах, кого бы мы ни избирали, какие бы ни были дискуссии, а демократия будет, дискуссия будет. Но мы не позволим сломать страну. Наши завоевания останутся. Это самое главное в этой Конституции. Страну сначала строить не получится. Посмотрите на Трампа. Избрался Трамп президентом США. Он что, много говорил? Хотел поломать американскую систему. Дали ему поломать американскую систему? Нет. И у нас так будет. Потому что, извините меня, гарантий нет. Мы нашего лидера, Александра Григорьевича, знаем. Мы знаем, что он может сделать, а что – нет. А где гарантия, что следующий будет проводить это курс? Нет, такой гарантии нет, а они нужны.