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Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ

04 августа 2025 20:04
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Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ. Основной состав «зубров» проводит тренировки на льду «Минск-Арены», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ-2

Ряды команды в межсезонье пополнились опытными новичками, к дружине присоединились голкипер Зак Фукале, защитник Даррен Диц. На прошлой неделе клуб объявил о подписании контракта с нападающим Алексом Лиможем. Уже в предстоящую среду «динамовцы» сыграют товарищеский матч с «Магниткой» из ВХЛ. А на следующей неделе выступят на Кубке Минска, где встретятся с «Металлургом», «Ладой» и «Адмиралом». 19 августа подопечные Дмитрия Квартальнова проведут контрольный поединок против московского ЦСКА. А в конце месяца примут участие в Кубке мэра Москвы.

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ-4

Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:
Отлично. Все в предвкушении такой непростой работы, непростого периода. Ребята приехали максимально готовые, мотивированные на хорошую работу и на хороший сезон. Понятно, что сейчас самое трудное время, надо немножко потерпеть. И в сентябре уже бой. Всегда через матчи, конечно, проще входить в сезон, в свою форму рабочую. Поэтому эти турниры пойдут только на пользу. Все отлично. У тренерского штаба есть план, по которому мы работаем. Я уверен, что он даст свои результаты.

Первый поединок в новом сезоне КХЛ минское «Динамо» проведет 9 сентября на выезде против московского «Спартака». Последняя игра гладкого чемпионата у белорусского коллектива запланирована на 21 марта. На домашней арене примем «Автомобилист».

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

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