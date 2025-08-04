Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону КХЛ

Ряды команды в межсезонье пополнились опытными новичками, к дружине присоединились голкипер Зак Фукале, защитник Даррен Диц. На прошлой неделе клуб объявил о подписании контракта с нападающим Алексом Лиможем. Уже в предстоящую среду «динамовцы» сыграют товарищеский матч с «Магниткой» из ВХЛ. А на следующей неделе выступят на Кубке Минска, где встретятся с «Металлургом», «Ладой» и «Адмиралом». 19 августа подопечные Дмитрия Квартальнова проведут контрольный поединок против московского ЦСКА. А в конце месяца примут участие в Кубке мэра Москвы.

Андрей Стась, капитан ХК «Динамо-Минск»:

Отлично. Все в предвкушении такой непростой работы, непростого периода. Ребята приехали максимально готовые, мотивированные на хорошую работу и на хороший сезон. Понятно, что сейчас самое трудное время, надо немножко потерпеть. И в сентябре уже бой. Всегда через матчи, конечно, проще входить в сезон, в свою форму рабочую. Поэтому эти турниры пойдут только на пользу. Все отлично. У тренерского штаба есть план, по которому мы работаем. Я уверен, что он даст свои результаты.

Первый поединок в новом сезоне КХЛ минское «Динамо» проведет 9 сентября на выезде против московского «Спартака». Последняя игра гладкого чемпионата у белорусского коллектива запланирована на 21 марта. На домашней арене примем «Автомобилист».