Новости по тегу #Одежда

Требования к качеству тканей ужесточили – особое внимание прочности и устойчивости к износу: форма должна выдерживать активные нагрузки и частые стирки.
Главное новшество – теперь ее должны производить исключительно на территории нашей страны.
Дизайнеры обновили ассортимент на 60 %, сделав акцент на практичности и комфорте.
Ведущие дизайнеры доказывают: наш лен – это давно не про «бабушкин сундук», а про ультрамодные мировые тренды, экологичность и невероятную пластику ткани.
Предприятия отрасли взяли курс на обновление. В этом направлении работают и в Жодино.
Новая площадка объединила лучшие изделия из белорусского льна. Это не просто еще одна точка продаж, а часть стратегии, где натуральность и экологичность становятся не маркетингом, а смыслом.
Еще один зимний атрибут, который стоит покупать вне сезона – шубы. Раньше изделия из меха были еще и инвестицией. А как сейчас?
Ежегодно только предприятие «Камволь» выпускает 6 миллионов погонных метров ткани.
Форум стал пространством для обмена идеями о том, как современные технологии меняют жизнь дизайнеров. Эксперты показали, насколько эффективно искусственный интеллект может быть использован на всех этапах создания модной коллекции – от эскиза до финального представления.
От элегантной обуви до суровой полярной экипировки, от всего своего за семейным столом до белорусских посылок за океан – все это про доверие, которое объединяет миллионы людей. Белорусское – значит качественное.
«Сама по себе техника рисования по ткани очень кропотливая. Если ты где-нибудь сделаешь не там мазок, можно испортить весь портрет».
Портретную галерею на ткани будут расширять – коллекцию пополнят еще тремя жакетами. Чьи образы украсят их – пока держат в секрете.
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