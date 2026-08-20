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Новости по тегу #Одежда

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы
20 августа 2026 10:08

В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы

В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся
13 августа 2026 11:21

В Беларуси вступили в силу изменения в государственный стандарт на одежду для учащихся

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы
29 июля 2026 07:09

Предприятия «Беллегпрома» к учебному году поставят в реализацию около 500 тыс. единиц школьной формы

«Свята льну. Роднае моднае» – Минская ратуша превратилась в грандиозный подиум под открытым небом
27 июня 2026 17:24

«Свята льну. Роднае моднае» – Минская ратуша превратилась в грандиозный подиум под открытым небом

Легкая промышленность Беларуси наращивает обороты – наши товары ждут в 60 странах мира
09 июня 2026 15:18

Легкая промышленность Беларуси наращивает обороты – наши товары ждут в 60 странах мира

В Минске открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна
08 мая 2026 17:25

В Минске открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна

Средний чек – 7 тыс. рублей. Как суровая зима сделала продажи белорусских шуб
08 марта 2026 19:00

Средний чек – 7 тыс. рублей. Как суровая зима сделала продажи белорусских шуб

Образ, статус и стиль – что предлагают покупателю белорусские предприятия
25 февраля 2026 17:19

Образ, статус и стиль – что предлагают покупателю белорусские предприятия

Мировая тенденция – о технологиях в работе дизайнеров поговорили с организатором «Мельницы моды»
25 февраля 2026 13:59

Мировая тенденция – о технологиях в работе дизайнеров поговорили с организатором «Мельницы моды»

Даже за полярный кругом носят белорусское! Кто делает «зроблена ў Беларусі» мировым знаком качества?
15 февраля 2026 16:55

Даже за полярный кругом носят белорусское! Кто делает «зроблена ў Беларусі» мировым знаком качества?

Изобразили легендарных белорусок на жакетах! Показываем одну из самых необычных коллекций одежды
11 ноября 2025 09:22

Изобразили легендарных белорусок на жакетах! Показываем одну из самых необычных коллекций одежды

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок
27 октября 2025 07:50

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок