Медикам разрешат выкупать арендное жильё? Турчин рассказал, какой эксперимент проведут в Минской области

Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Новый год Александр Лукашенко начал с той же темы, которой закончил 2021-й – медицинской. Речь о строительстве доступного арендного жилья для врачей. Президент напомнил о своем поручении. Дано во время визитов главы государства в РНПЦ онкологии и областную клиническую больницу.

«Мы попробовали и посчитали, во что это обойдется». Лукашенко и Турчин обсудили вопрос обеспечения жильем медиков. Читайте здесь.

Доступное жилье для врачей – это один из аргументов закрепления на рабочем месте хорошего специалиста. Наличие собственных квадратных метров недалеко от работы – немаловажный фактор. К тому же губернатору столичной области быт людей в белых халатах хорошо знаком. Его мама была медицинским работником.