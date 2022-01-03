Медикам разрешат выкупать арендное жильё? Турчин рассказал, какой эксперимент проведут в Минской области
Новости Беларуси. Доступное жилье врачам, новые рабочие места в пристоличном регионе и экономика центральной области. Президент 3 января принял с докладом губернатора Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе развития инфраструктуры вдоль второй кольцевой дороги. Это не только вопрос комфорта, но и экономики.
О конкретных задачах и интересах людей расскажет Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Новый год Александр Лукашенко начал с той же темы, которой закончил 2021-й – медицинской. Речь о строительстве доступного арендного жилья для врачей. Президент напомнил о своем поручении. Дано во время визитов главы государства в РНПЦ онкологии и областную клиническую больницу.
«Мы попробовали и посчитали, во что это обойдется». Лукашенко и Турчин обсудили вопрос обеспечения жильем медиков. Читайте здесь.
Доступное жилье для врачей – это один из аргументов закрепления на рабочем месте хорошего специалиста. Наличие собственных квадратных метров недалеко от работы – немаловажный фактор. К тому же губернатору столичной области быт людей в белых халатах хорошо знаком. Его мама была медицинским работником.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
В Боровлянах мы подобрали два земельных участка для строительства такого арендного жилья. Было предложение облисполкома, и глава государства поддержал: в виде эксперимента разрешить строить арендное жилье и с целью закрепления людей на работе в том или ином учреждении здравоохранения (мы сейчас говорим именно про медиков) после определенного периода работы (например, это 10 либо 15 лет) предоставить возможность выкупа этого арендного жилья.