За счёт чего растёт белорусская экономика? Эксперты рассуждают об успехах 2021 года

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Эта пандемия изначально породила такую интересную историю. Президент отказался останавливать экономику. Он сказал: люди сейчас перестанут где-то выращивать себе еду из-за того, что закроются границы, не будут поступать удобрения. Нам говорили: нет, экономика упадет, вы перестанете получать деньги с каких-то рынков. Мы увеличили себя? Увеличили свое присутствие, наш экспорт сельскохозяйственной продукции в мире?

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Конечно, этот год для нас оказался удачным по экспорту. Мы в этом году обсуждали итоги прошлого года – 5,8 миллиарда долларов. А теперь мы уже по итогам 11 месяцев перешли 6 миллиардов 30 миллионов долларов. Это 116 % роста к уровню прошлого года. И этот год мы планируем закрыть на уровне 6,5 миллиарда долларов, это будет очередной рекордный год по экспорту нашей продукции. Кирилл Казаков:

Наши беглые говорили, что, вводя санкции, экономика станет. Вводили какие-то забастовки, локдаун по всему миру должен был останавливать коммерческие бизнес-интересы, бизнес-встречи. За счет чего мы растем? Игорь Брыло:

Соблюдение технологической дисциплины. У нас уже есть хорошие топовые хозяйства, которые в принципе являются неким локомотивом для белорусских аграриев, на которых равняются, смотрят. Этот год был достаточно сложным по погодным условиям, но тем не менее нам удалось увеличить производство молока, мяса крупного рогатого скота, яиц. И по ряду других компонентов год сложился неплохой. Понятно, что экспорт зависит в целом от производства продукции. Будет ее больше, значит мы будем ее экспортировать. Каждый килограмм молока или мяса, который мы произведем, идет уже не на внутренний рынок. Это экспортоориентированные уже позиции, потому что внутренний рынок… У нас продовольственная безопасность уже выполнена.

Алена Сырова, СТВ:

С 1 января ввели мы продовольственное эмбарго для товаров, которые раньше приезжали к нам из стран, которые ввели против нас санкции. Наверное, нашим аграриям сейчас придется где-то постараться, чтобы этот спрос восполнить. Игорь Брыло:

В принципе, импорт продовольственных товаров был у нас на уровне нескольких процентов. Кирилл Казаков:

Разговор для бытового уровня. Кто-то любит французский или итальянский сыр, кофе, который приезжает. Мы же кофе не сможем заменить, а сыр мы научились делать хороший. Игорь Брыло:

Конечно, наши переработчики, наши производители постепенно начинают по-современному смотреть и на эти виды продукции. Наверное, говорить, что для белоруса очень важен французский или швейцарский сыр – это какая-то штучная продукция, которая, по логике, должна присутствовать. Но наши переработчики начинают в этом направлении работать именно по импортозамещению этой продукции. Я приводил в пример «Савушкин-Орша» наше предприятие – начали выпускать уже моцареллу, адыгейский сыр, ряд других направлений, которые экспортоориентированные. Предприятие «Велес-Мит» наше практически сейчас выпускает линейку чешских, немецких колбас, которые когда-то мы в Европе смотрели, удивлялись.