«Чуть ли не во вторую смену у нас докраиваются размеры и надписи». Каков спрос на одежду с цитатами Лукашенко?

Новости Беларуси. Небывалый ажиотаж вызвало открытие в Минске магазина с футболками от Первого. Теперь цитаты Александра Лукашенко можно примерить на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередь из желающих выстроилась такая, что за прилавок встала председатель концерна «Беллегпром».

Алена Сырова, корреспондент:

Сегодня глава нашего концерна стояла за прилавком. Мне кажется, вы как-то оптимистично настроены, что завтра можно будет тоже просто зайти и купить.