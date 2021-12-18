«Чуть ли не во вторую смену у нас докраиваются размеры и надписи». Каков спрос на одежду с цитатами Лукашенко?

Новости Беларуси. Небывалый ажиотаж вызвало открытие в Минске магазина с футболками от Первого. Теперь цитаты Александра Лукашенко можно примерить на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередь из желающих выстроилась такая, что за прилавок встала председатель концерна «Беллегпром».
Алена Сырова, корреспондент:
Сегодня глава нашего концерна стояла за прилавком. Мне кажется, вы как-то оптимистично настроены, что завтра можно будет тоже просто зайти и купить.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Видя такой правильный шаг, мы уже организовываем дополнительные работы. Чуть ли не во вторую смену у нас докраиваются размеры и надписи, которые особо пользуются популярностью. Буквально два часа магазин работает, но уже есть предпочтения. Мы их уже вычленили для себя, и уже пошел сигнал, что надо подшивать, чтобы удовлетворить спрос наших любимых покупателей.
Олег Новицкий побывал на открытии магазина «Первый». Какую цитату Президента космонавт выбрал для себя? Читайте здесь.