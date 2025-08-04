Уровень безработицы в Литве выше, чем в среднем по ЕС – Евростат

Литва бьет снова антирекорды. Безработица в стране выше, чем в среднем по ЕС. По данным Евростата, в июне в прибалтийской республике насчитывалось около 100 тысяч безработных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно тяжелая ситуация в сельской местности, где 70-80 % длительно неработающих – люди старшего возраста. При этом долгосрочная безработица остается самой высокой среди стран Балтии: по итогам 2024 года она составила 2,3 % от общей численности рабочей силы. На фоне экономической стагнации в ЕС и ухудшения ситуации на местном рынке труда литовская служба занятости прогнозирует лишь дальнейший рост безработицы в стране.