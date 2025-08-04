Парламент Эстонии поддержал закон против православной церкви

Отметим, что президент республики дважды отклонял документ, находя в нем несоответствие конституции, но, похоже, парламентарии настроены решительно. Они уверены, что Россия якобы намерена влиять на политические процессы в Эстонии через православную церковь, поэтому Рига намерена установить четкие правила для ее деятельности. В частности, если проект закона все-таки примут, то Эстонская православная церковь будет обязана разорвать связи с московским патриархатом. В противном случае, Министерство внутренних дел Эстонии получит право через суд ликвидировать православные приходы как юридические лица.