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Как белорусы оценивают политику наших недружелюбных соседей? Рассказывает Николай Мысливец

03 января 2022 17:27
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Новости Беларуси. Укрепление национальной безопасности, сохранение семейных ценностей и преемственность поколений. В Беларуси будут повышать уровень патриотизма в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способствовать этому призвана госпрограмма патриотического воспитания, принятая накануне Нового года.  

«Это гражданская консолидация». Вадим Гигин рассказал о госпрограмме патриотического воспитания в Беларуси.  

Как белорусы оценивают политику наших недружелюбных соседей? Рассказывает Николай Мысливец-1

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:  
Безусловно, ответы, которые давали респонденты, на широкий круг вопросов и по поводу отношения к санкциям, и удовлетворения собственной жизнью, свидетельствуют о заинтересованности и готовности, желании жить сплоченной жизнью, наследуя наши традиции, сохраняя накопленный предыдущими поколениями опыт.  

Эта информация является еще весьма ценной в том плане, что будет, безусловно, использоваться и в процессе реализации программы патриотического воспитания населения. Потому что это живой конкретный эмпирический материал – это мнение людей, занятого населения. Той части общества, которая абсолютно адекватно, реалистично воспринимает то, что у нас сейчас происходит. И крайне негативно, критически оценивает и политику, которую проводят наши недружелюбные соседи по отношению к нашей стране, и те процессы, которые, в общем-то, являются основанием для изменения ситуации в нашей стране в заданном направлении.  

Участие в разработке государственной программы патриотического воспитания принимали ученые, представители госорганов и общественных организаций нашей страны.  

# Государственная политика # общество # Николай Мысливец # Фотофакт

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