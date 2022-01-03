Как белорусы оценивают политику наших недружелюбных соседей? Рассказывает Николай Мысливец

Новости Беларуси. Укрепление национальной безопасности, сохранение семейных ценностей и преемственность поколений. В Беларуси будут повышать уровень патриотизма в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Способствовать этому призвана госпрограмма патриотического воспитания, принятая накануне Нового года.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

Безусловно, ответы, которые давали респонденты, на широкий круг вопросов и по поводу отношения к санкциям, и удовлетворения собственной жизнью, свидетельствуют о заинтересованности и готовности, желании жить сплоченной жизнью, наследуя наши традиции, сохраняя накопленный предыдущими поколениями опыт.

Эта информация является еще весьма ценной в том плане, что будет, безусловно, использоваться и в процессе реализации программы патриотического воспитания населения. Потому что это живой конкретный эмпирический материал – это мнение людей, занятого населения. Той части общества, которая абсолютно адекватно, реалистично воспринимает то, что у нас сейчас происходит. И крайне негативно, критически оценивает и политику, которую проводят наши недружелюбные соседи по отношению к нашей стране, и те процессы, которые, в общем-то, являются основанием для изменения ситуации в нашей стране в заданном направлении.

Участие в разработке государственной программы патриотического воспитания принимали ученые, представители госорганов и общественных организаций нашей страны.