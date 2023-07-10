Сотрудники «Могилёвлифтмаша» написали стихи Лукашенко! Чем ещё запомнился визит Президента?
Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предприятие полного цикла: от электродвигателей до литейного производства – все выполняют на месте. Мощности позволяют выпускать около 14 тысяч лифтов в год. Президента интересовали перспективы, а также увеличение объемов производства. Как отметил Александр Лукашенко, сегодня нужно завоевывать рынки.
Не обошлось и без общения с работниками предприятия. Ведь в 1994 году именно отсюда начинал свой президентский путь Александр Лукашенко.
Могилев как старт для верных перспектив – Евгений Пустовой.
Это исторические кадры. Победу второго тура первых в истории независимой Беларуси президентских выборов Лукашенко встречал на малой родине. Сегодня, 10 июля, глава государства тоже в Могилеве.
Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на нашем родном предприятии. В знак глубокого уважения примите от нас эти цветы!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предприятие работает?
– Да.
– Зарплаты платят?
– Да.
– Мало?
Картинка заметно похорошела. Поэтому и дисбаланс более заметен. Промышленная зона не радует глаз. Ни с борта вертолета, ни из сводок госконтроля.
Александр Лукашенко:
Вы загадили Могилев дальше некуда! Новый руководитель, но надо же и город убирать. Мы все кричим о том, что надо дешевле продукты питания и прочее. Ну, хорошо, дешевле продукты питания, сдерживаем цены. Вы же сами себя губите этой захламленностью. Вы же жизнь уменьшаете себе. Там какие только заразы не сидят (подробности здесь).
Иная ситуация на холдинге. «Могилевлифтмаш» – отражение социально-экономического вектора нашей страны. Тон задал Президент. С 2016 года советское наследие начали поднимать на новый технологический уклад. В 2020-м сюда пришел новый директор. Глава государства не ошибся. Новый управленец смог открыть новые горизонты.
Сергей Чертков, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:
В прошлом году мы заняли первое место по доле рынка в Российской Федерации. Мы вытеснили других производителей, опередили их и, наверное, по соотношению «цена – качество» предлагали просто лучший продукт. Кроме того, хорошо осваиваем рынок еще Армении, Казахстана, в Республике Беларусь, конечно же, тоже продаем.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Припарковаться на международном рынке лифтов нелегко. Но могилевский производитель сейчас на высоте – практически 80 % продукции уходит на экспорт. Чтобы сохранить свое место и объемы, здесь разрабатывают новые технологии и товары. Роторные двухместные и лифтовые парковки – тоже экспорт, конечно, для мегаполисов. Но и в Могилеве неплохо смотрится у главного офиса холдинга.
Президенту демонстрируют возможности парковок. И заодно разнообразную линейку Geely.
Сергей Чертков:
Наши работники здесь ставят, привязывают к пропускам. Они машину на свободное место поставили, приложили пропуск, оно запомнило пропуск, подняло машину и в свободное место опустило.
Каждый регион должен зарабатывать себе деньги – Лукашенко.
Это не завод, а промышленный городок. Размах – хоть автомобили производи. В штате холдинга – 6 000 человек. Перспективы есть. В целом предприятие на слуху, а его продукция востребована. Беларусь – страна строек. Да еще и огромный рынок России. На любой встрече глава государства двигает наши лифты. Рынок свободен. Что называется, прорубил окно возможностей. Теперь надо удержать его открытым.
Александр Лукашенко:
И в Казахстане, и везде, где были советские лифты, и не только, вы же уже делаете не только те коробочки, но и те надо менять. И по качеству, цене, конечно, вы конкурентоспособны.
Сергей Чертков:
Да, мы конкурентоспособны.
По первому кварталу все ключевые показатели выполнены. В 2022 году темп роста экспорта составил 150 %, по итогам первого квартала этого года – больше 120 %. Сейчас команда управленцев готовит новый большой проект по модернизации и созданию производства лифтов на базе безредукторного привода. Предприятие успешное и градообразующее. Президент говорит о социальной ответственности перед земляками. «Строммашина», «Химволокно» – про них не надо забывать. Ну что, такая нелегкая судьба у флагманов – подтягивать за собой других.
Новая тема – электродвигатели. Для троллейбусов, электробусов. А вот в этом белом корпусе – с водяным охлаждением для МАЗа.
То, что власть – вертикаль Лукашенко – все-таки сделала, у людей труда вызывает уважение. Готовы даже писать стихи.
Лукашенко: «Отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Все начинается с экономики».