«С «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?» Лукашенко обсудил с Исаченко проблемы промышленности
Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Могилева и области – промышленный бэкграунд. Губернатор отчитывается о цифрах. Президента интересуют проблемы.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Два направления основные, которые тоже проседают, это с начала года у нас деревообработка и второе – цементное.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня это удивило. Мне Сергеенко докладывал, что у тебя все схвачено, «Кроноспан» и прочие работают идеально, а у тебя они проваливаются!
– Нет, Александр Григорьевич, они просели за прошлый год. В этом году они начали наращивать обороты.
– К концу года промышленность, прежде всего, деревообработку – с «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?