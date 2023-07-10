«С «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?» Лукашенко обсудил с Исаченко проблемы промышленности

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Могилева и области – промышленный бэкграунд. Губернатор отчитывается о цифрах. Президента интересуют проблемы.