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«С «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?» Лукашенко обсудил с Исаченко проблемы промышленности

10 июля 2023 17:29
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Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения могилевского завода по производству лифтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Могилева и области – промышленный бэкграунд. Губернатор отчитывается о цифрах. Президента интересуют проблемы.

«С «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?» Лукашенко обсудил с Исаченко проблемы промышленности-1

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Два направления основные, которые тоже проседают, это с начала года у нас деревообработка и второе – цементное.

«С «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?» Лукашенко обсудил с Исаченко проблемы промышленности-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня это удивило. Мне Сергеенко докладывал, что у тебя все схвачено, «Кроноспан» и прочие работают идеально, а у тебя они проваливаются!
– Нет, Александр Григорьевич, они просели за прошлый год. В этом году они начали наращивать обороты.
– К концу года промышленность, прежде всего, деревообработку – с «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?

«С «Фандока» начиная и IKEA заканчивая – вытащишь или нет?» Лукашенко обсудил с Исаченко проблемы промышленности-7

Анатолий Исаченко:
У нас планы такие, что мы должны вытащить, потому что мы видим, что пошла реализация. По каждому направлению позитив маленький, но пошел. Вот оно показывает, что начало подрастать.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Исаченко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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